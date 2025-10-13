Partido con Chile despierta el interés de DTs extranjeros por dirigir a Perú: "¿Cómo hacemos?"

La selección peruana sigue en búsqueda del nuevo técnico de la selección peruana y en medio de esto, el periodista Diego Rebagliati reveló detalles de cómo la Federación Peruana de Fútbol lo está manejando. Además, explicó qué tipo de técnicos se deslumbraron viendo el Perú vs Chile y se interesaron por dirigir a La Bicolor.

Diego Rebagliati reveló que Perú vs Chile llamó la atención de técnico brasileño y argentino para dirigir a la selección peruana

En una nueva edición del programa D&T de Diego Rebagliati y Talía Azcárate, el periodista y exdirigente de Sporting Cristal reveló que luego del partido entre Perú vs Chile, técnicos llamaron a la FPF al ver que sí existe una buena cantidad de jugadores para poder trabajar rumbo al Mundial 2030.

"También hay un técnico de Brasil y uno argentino. Lo que me dijeron es que un par de técnicos que se habían entrevistado, que no les había gustado mucho la idea porque preguntaron '¿qué jugadores hay?'… después de ver el partido con Chile, agarraron el teléfono y dijeron '¿cómo hacemos?'. O sea que el partido con Chile había generado la sensación de que hay con qué trabajar", reveló.

Rebagliati explica que antes del Clásico del Pacífico hubo dos técnicos, uno brasileño y otro argentino, que no estaban tan interesados en dirigir a la selección peruana porque no había jugadores, pero luego de ver el duelo contra Chile comenzaron a llamar para ver esa posibilidad.

Diego Rebagliati explicó si existe interés de la FPF en Gustavo Álvarez

Por otro lado, el periodista dio detalles de la posible llegada de Gustavo Álvarez a la selección peruana como DT, luego de que se especulara desde Chile esta información.

"Lo que estuvo sonando es el nombre de Gustavo Álvarez. Averigüé un poco en la mañana y me dijeron que es una opción, es un nombre que está. Hay algunos miembros entre los que toman las decisiones en el área técnica a los que les gusta el nombre de Gustavo Álvarez", manifestó.

La revelación de Diego Rebagliati afirmaría entonces lo que medios chilenos comentan: la Federación Peruana de Fútbol sí se interesó en Álvarez, actual técnico de la Universidad de Chile, para que se ponga el buzo de la selección peruana.