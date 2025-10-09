¿Pedro Gallese dejará la MLS para ser el flamante fichaje de Universitario? Esto se sabe

El contrato de Pedro Gallese con Orlando City es hasta finales del 2025. A raíz de esto, el futuro del histórico portero de la selección peruana se volvió una incógnita. Trascendió que Alianza Lima mostró interés por su fichaje. Sin embargo, en redes sociales, fanáticos empezaron a especular que el 'Pulpo' puede llegar a Universitario.

En el programa Hablemos de MAX, a Gustavo Peralta le preguntaron si Pedro Gallese es opción en Universitario. El comunicador señaló que no tiene información al respecto, pero si la 'U' realizará un esfuerzo para reforzar su arco, será por Diego Romero.

"Yo creo que Universitario de Deportes, si quisiera traer un arquero, es repatriar a Diego Romero", expresó el comunicador en el programa que se emite por L1 MAX.

Como se sabe, Diego Romero tiene contrato con Universitario, pero está a préstamo en Banfield por todo el 2025. En DyT indicaron que el arquero de 24 años no tiene la intención de regresar al fútbol peruano en un corto plazo.

Los jugadores que no pueden continuar en Universitario

Universitario está a un paso de llevarse el Clausura y lograr el tricampeonato. Transcendió que Diego Churín y Gabriel Costa no seguirán en el cuadro crema para la próxima temporada. Ambos jugadores tienen contrato con el conjunto estudiantil hasta esteaño.

Rodrigo Ureña y Jairo Concha tienen vínculo contractual vigente con la 'U', pero gracias a la buena temporada que están desarrollando, diversos equipos del exterior mostraron su interés por ambos jugadores.