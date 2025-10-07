- Hoy:
Selección de la Conmebol sorprende y convoca a figura de Alianza Lima: ¿De quién se trata?
La noticia la dio Alianza Lima a través de sus canales oficiales, donde confirman la convocatoria de esta importante figura para combinado nacional sudamericano.
De las canteras de Alianza Lima han surgido diferentes figuras en la historia del fútbol peruano y ahora este fenómeno se repite con la rama femenina. Por ejemplo, una 'potrilla' acaba de ser llamada a una selección extranjera, donde promete brillar gracias a su talento.
Nos referimos a Fabiana Hernández, quien ha sido llamada por Venezuela para la categoría Sub 20, de acuerdo a lo revelado por el propio club blanquiazul en sus canales oficiales.
"Convocada. Felicitamos a nuestra futbolista Fabiana Hernández, quien ha sido convocada por la selección nacional de Venezuela Sub 20", escribió Alianza Lima Femenino.
Fabiana Hernández convocada en Venezuela.
Recordemos que entre el 4 y 28 de febrero del 2026 se desarrollará el Campeonato Sudamericano Sub 20, que otorga cuatro plazas al Mundial de la categoría, que también se desarrollará el próximo año en Polonia.
¿Quién es Fabiana Hernández, 'potrilla' de Alianza Lima convocada por Venezuela Sub 20?
Fabiana Hernández es categoría 2007 y su posición natural es extrema. Nació en la localidad de Valera, en Venezuela y lleva alrededor de cinco años jugando en Alianza Lima.
Entre sus principales características destaca su velocidad, potencia, además también tiene un buen remate, prueba de ello es un gol marcado a Sporting Cristal en partido de menores el año pasado.
Video: ALIANZAL.femenino y menores.
