Boca Juniors, River Plate y toda Argentina lamentan el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Tras haber estado muchos días internado, finalmente Miguel Ángel Russo falleció este miércoles 8 de octubre a sus 69 años de edad y causó profunda tristeza en millones de hinchas alrededor del mundo, incluyendo en Perú debido a que en su momento fue director técnico de Alianza Lima. Instantes post haberse confirmado la noticia, Boca Juniors, club donde hizo historia, River Plate, y conjuntos de toda Argentina se pronunciaron al respecto.

El entrenador argentino gozó de una carrera sumamente exitosa, siendo campeón con Estudiantes de La Plata tanto como jugador como estratega, y en el banquillo cosechó títulos en Rosario Central, Lanús, Vélez Sarsfield, Boca Juniors y Millonarios de Colombia. Por ello, diversos clubes de su país le dejaron diversos mensaje que conmueven hasta al más fuerte, sobre todo porque dejaron los 'colores' de lado.

Clubes de Argentina se despiden de Miguel Ángel Russo

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", indicó el 'Xeneize' en sus redes sociales. Recordemos que Russo sacó al cuadro azul y oro campeón de la Copa Libertadores 2007.

"River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento", precisó el 'Millonario', generando sorpresa debido a que el director técnico nunca perteneció a su plantel.

Por su parte, Lanús, otro club donde Miguel Ángel Russo fue campeón, dejó el siguiente mensaje en 'X': "Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la institución en los periodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento deportivo. Condolencias a familiares y seres queridos en este momento de enorme pesar. Miguel, por siempre y para siempre en nuestros corazones".

"El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Director Técnico de Boca Juniors y protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas. Enviamos un saludo a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, así como también a los hinchas y compañeros de los clubes que lo quisieron y respetaron por su trayectoria", señaló el 'Rojo', pese a que nunca perteneció a dicha institución.

Algunos de los mensajes a Miguel Ángel Russo por parte de los clubes de Argentina.

Asimismo, el clásico rival de Independiente, Racing Club, también se pronunció sobre quien en su momento fue su entrenador. "Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del plantel profesional entre los años 2010 y 2011 y con una destacada trayectoria en el fútbol argentino. Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados", indicó el 'X'.

"Un Guerrero de la vida, un guerrero de Central", le puso Rosario Central a Miguel Ángel Russo, técnico que lo sacó campeón de la Segunda División. Finalmente, Estudiantes de La Plata le dejó un conmovedor mensaje: "Hasta siempre, Miguel querido. El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento".

¿A qué clubes dirigió Miguel Ángel Russo?

Te dejamos la lista completa: