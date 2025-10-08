Alianza Lima deja sentido mensaje tras fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años

En horas de la tarde de este miércoles 8 de octubre del 2025, se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años de edad. El experimentado estratega es muy recordado en el Perú por su paso en Alianza Lima, por lo que la institución 'victoriana' no dudó en pronunciarse mediante las redes sociales.

Todo se remonta en la temporada 2019, cuando la directiva blanquiazul decidió romper el mercado y optar por un técnico de talla internacional como Miguel Ángel Russo. Tras tener el sello de campeón de Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007, los altos mandos de los 'íntimos' apostaron por el estratega argentino en busca de hacer una gran campaña en la Liga 1 y certamen Conmebol.

Con ese recuerdo, Alianza Lima no dudó en pronunciarse públicamente ante la partida de Miguel Ángel Russo. Sabe de toda su experiencia durante su carrera profesional, por lo que recordó la vez que estuvo con el buzo blanquiazul para aportar lo mejor de sí en la mencionada campaña 2019.

"El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019. ¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo!", escribió Alianza Lima.

Alianza Lima y su mensaje tras fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

¿Cómo le fue a Miguel Ángel Russo con Alianza Lima?

Durante la temporada 2019, Miguel Ángel Russo estuvo tres meses al mando en Alianza Lima. Logró dirigir partidos de la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores. Para lamento de él, los resultados no fueron positivos al registrar un saldo de 3 victorias, 4 empates y ochos derrotas en ambos certámenes.