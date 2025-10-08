Campeón con Alianza Lima sorprende al elogiar el nivel de Universitario: "Muy fuerte"

La fecha 13 del Torneo Clausura 2025 dejó a Universitario de Deportes como el principal candidato a quedarse con el título nacional y consolidar su hegemonía en el fútbol peruano al buscar coronarse como tricampeón nacional en la Liga 1. En medio de la recta final, un referente de Alianza Lima sorprendió al dejar de lado el fanatismo por su equipo y resaltar el nivel mostrado por los cremas.

La escuadra merengue se perfila ha poder seguir haciendo historia, luego de que en la última fecha se distanciaran por 8 puntos con Cusco FC, su más cercano perseguidor. Universitario ha demostrado ser el mejor equipo en la Liga 1 a lo largo de la temporada, lo que se ve reflejado en la tabla acumulada, donde son los líderes.

Campeón con Alianza Lima elogió el nivel de Universitario

En medio de ese contexto, un campeón con la escuadra blanquiazul sorprendió al destacar el gran rendimiento que ha venido teniendo Universitario de Deportes. Nos referimos a Guillermo 'Chicho' Salas, quien durante una entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha', sorprendió al dejar su hinchaje de lado y rendirse en elogios ante el clásico rival.

Video: Fútbol Como Cancha

"La 'U' está demostrando que es un equipo muy fuerte, muy regular. Tiene un plantel donde el jugador que ingrese, el equipo no baja su rendimiento. Está marcando la diferencia. No hay equipo que le aguante el ritmo, no hay equipo que le aguante los 90 minutos a la 'U'. Por eso que a falta de 5 fecha están directos al tricampeonato", expresó el extécnico de Alianza Lima.

Guillermo Salas opinó sobre el arbitraje en la Liga 1

De igual manera, el técnico fue consultado por su opinión sobre la polémica arbitral que se ha generado en los últimos partidos en el Torneo Clausura y en especial por las declaraciones de Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, quien arremetió contra Víctor Hugo Carrillo, presidente de la CONAR por el desempeño arbitral.

"No comparto las palabras del administrador de Alianza Lima. No es la manera ética de expresarse de alguien. Me parece que los encargados de hablar de fútbol, arbitraje, de todo lo relacionado al fútbol, es la gerencia deportiva. Los árbitros se están equivocando para todos, no solo para Alianza, han habido mucho fallos", indicó.

Guillermo Salas fue campeón con Alianza Lima

El 'Chicho' Salas es uno de los personajes que más vínculo tiene con Alianza Lima, pues fue el club donde más logros consiguió a lo largo de su carrera como jugador y entrenador. Cuando aún estaba activo como futbolista, Salas logró alzar el título con Alianza Lima en 4 oportunidades (2001,2003,2004 y 2006).

Por otra parte, en su carrera como DT llegó al club en 2022 y se coronó campeón del Torneo Clausura y posterior alzó el título de la Liga 1. Asimismo en la siguiente temporada también alzó el título del Torneo Apertura 2023.