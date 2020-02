Argentina vs Uruguay Sub-23 EN VIVO: hora y canal por la primera fecha del Cuadrangular [GUÍA TV]

Argentina vs Uruguay Sub-23 EN VIVO vía Directv Sports | HOY lunes 3 de febrero desde las 6:30 p.m. (hora peruana) en la primera fecha del cuadrangular final en el Torneo Preolímpico Colombia 2020. El partido también serán transmitido por tyC Sports, Directv Go y Directv Play. Además, sigue todas las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

La Selección Argentina Sub-23 es una de las grandes favoritas a lograr el boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pues mostraron un gran juego a lo largo de su participación en el Grupo A, consiguiendo un pleno de victorias. El equipo de Fernando Batista brilló y no cedió ningún punto, aunque si pasó por algunos sobresaltos en sus presentaciones.

#Sub23 👨‍⚖️ Jueces para el encuentro de esta noche ante @Uruguay:



Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Asistente 1: Jonny Bossio (Perú)

Asistente 2: Jesús Sánchez (Perú)

Cuarto árbitro: Ivo Méndez (Bolivia) — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) February 3, 2020

Por ejemplo, iniciaron abajo en el marcador ante Colombia y Venezuela, pero se recuperaron con su gran poderío ofensivo, logrando la victoria por 2-1 y 4-1 respectivamente. Ante Chile fue 2-0, pero una de las principales figuras fue el portero Facundo Cambeses, lo mismo que ante Ecuador (1-0). Necesitan pulir detalles en la defensa.

En tanto, la Selección de Uruguay Sub-23 llegó a esta instancia por mérito propio, pero también tuvo que ver el desenvolvimiento de los combinados rivales. Y es que, terminaron en igualdad con Bolivia (6 puntos), aunque la diferencia de goles determinó que logren su pase al cuadrangular final. Victorias justas caracterizan a los charrúas.

Los triunfos por 1-0 ante Paraguay y Perú, en la primera y última fecha hicieron que el equipo que encabeza Gustavo Ferreyra se meta en la pelea por llegar a la máxima fiesta deportiva. Mathías Laborda tendrá un duelo aparte con Adolfo Gaich, el goleador argentino que quiere anotar de nuevo, respaldado por la dupla Julián Alvarez y Alexis Mac Allister.

#Sub23 | ¡Hoy juega @Uruguay! La Celeste enfrentará a @Argentina, por la 1a fecha del cuadrangular final del Torneo Preolímpico 2020, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. pic.twitter.com/x3rSxOWpSJ — Selección Uruguaya (@Uruguay) February 3, 2020

Argentina vs Uruguay EN VIVO por el Torneo Preolímpico

XI Argentina: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Nicolás Capaldo, Fausto Vera; Julián Alvarez, Alexis Mac Allister y Agustín Urzi; Adolfo Gaich.

XI Uruguay: Arruabarrena; J. Rodríguez, Bueno, Laborda, Cáceres; Araujo, Waller, Sanabria; Rossi, Viñas y S. Rodríguez.

En qué canales VER Argentina vs Uruguay Sub-23 EN VIVO por el Preolímpico Colombia?

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Interior

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV 2

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: Teleamazonas, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

A qué hora juegan Argentina vs Uruguay EN VIVO por la Preolímpico Colombia

Perú: 6.30 p.m.

México (Centro): 5.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.30 p.m.

México (Noroeste): 3.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.30 p.m.

Colombia: 6.30 p.m.

Argentina: 8.30 p.m.

España: 12.30 a.m. (día siguiente)

España (Islas Canarias): 11.30 p.m.

Uruguay: 8.30 p.m.

Paraguay: 8.30 p.m.

Chile: 7.30 p.m.

Brasil: 8.30 p.m.

Bolivia: 7.30 p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

Canadá: 6.30 p.m.

Costa Rica: 5.30 p.m.

Guatemala: 5.30 p.m.

Honduras: 5.30 p.m.

El Salvador: 5.30 p.m.

Puerto Rico: 7.30 p.m.

República Dominicana: 7.30 p.m.

Panamá: 6.30 p.m.

Italia: 12.30 a.m. (día siguiente)

Francia: 12.30 a.m. (día siguiente)

Alemania: 12.30 a.m. (día siguiente)

Portugal: 11.30 p.m.

Holanda: 12.30 a.m. (día siguiente)

Inglaterra: 11.30 p.m.

Argentina vs Uruguay EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Argentina vs Uruguay, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.