Consternados: partido de Boca es suspendido en vivo por la muerte de Miguel Ángel Russo
A los 38 minutos del primer tiempo, el partido de Boca Juniors contra Belgrano por el Torneo Proyección se suspendió por la muerte de Miguel Ángel Russo.
El fútbol está de luto. Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años de edad. En el predio de Boca Juniors, el cuadro 'Xeneize' estaba enfrentando a Belgrano por una nueva fecha del Torneo Proyección. Sin embargo, el compromiso fue suspendido a los 38 minutos del primer tiempo.
Noticia en desarrollo...
