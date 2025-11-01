Fonavi devolverá sus aportes a estos beneficiarios en noviembre 2025: cobra el pago por el Banco de la Nación

La devolución del Fonavi sigue avanzando a favor de miles de ciudadanos. En agosto del 2025, se aprobó el padrón del Reintegro 4, este listado autorizó el pago a más de 70,000 adultos mayores que contribuyeron al Fondo Nacional de Vivienda.

Los ciudadanos que formen parte de este listado podrán realizar el cobro de su dinero mediante las agencias del Banco de la Nación. Para conocer si son beneficiarios deben ingresar a la página web de la Secretaria Técnica del Fonavi.

¿Quiénes son los beneficiarios del Reintegro 4 de Fonavi?

En agosto inició el proceso de devolución, según la Resolución Administrativa N° 490-2025/CAH-LEY N°29625. Esta importante documentación detalla quiénes son los beneficiarios que cobrarán en noviembre 2025.

Entre los beneficiados se encuentran los adultos mayores de 68 años o más, así como personas con discapacidad, enfermedades graves o terminales. Además, el padrón incluye a fonavistas fallecidos que tenían 89 años o más al 31 de julio de 2025.

Fonavi confirmó el pago de la lista del Reintegro 4 en noviembre.

Fonavi: consulta si estás en la lista del Reintegro 4

A continuación, podrás consultar totalmente gratis si estás en el padrón de Reintegro 4. El pago se realizará por el Banco de la Nación.