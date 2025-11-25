Cronograma de pagos del Banco de la Nación diciembre 2025 para el sector público

El Banco de la Nación publicó cronograma de pagos de diciembre 2025. Los depósitos a favor de las personas comenzarán desde el viernes 5. Se debe tener en cuenta que, la entrega del dinero se realizará de acuerdo al ministerio o entidad procedencia de las personas jubiladas.

Para conocer las fechas específicas de cada grupo, se sugiere visitar los canales oficiales de la entidad financiera del Estado peruano. Se debe tener en cuenta que, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que los trabajadores estatales recibirán su salario la segunda del último mes del 2025.

Cronograma de pagos del Banco de la Nación diciembre 2025

A continuación, podrás conocer el calendario de pagos para el sector público. Revisa con atención, porque cada depósito tiene una fecha de depósito en el Banco de la Nación.

Ley 19990

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 5 de diciembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - miércoles 10 de diciembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - jueves 11 de diciembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - viernes 12 de diciembre

Cronograma publicado por el Banco de la Nación.

Los pensionados de la Ley 19990 pueden recibir su dinero a domicilio, ten en cuenta que los abonos se realizarán entre el lunes 15 y el martes 23 de diciembre. La iniciativa busca salvaguardar la integridad de los adultos mayores.

Cronograma de sueldo para el sector público

El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que los trabajadores del sector público recibirán sus sueldos durante la segunda semana de diciembre, de acuerdo al cronograma que se mantiene en el orden aplicado para los pensionistas.