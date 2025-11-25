0
Cronograma de pagos del Banco de la Nación diciembre 2025 para el sector público

El Banco de la Nación ya publicó el cronograma de pagos de diciembre este 2025. Conoce AQUÍ cuándo te corresponde cobrar tu dinero.

Roxana Aliaga
El Banco de la Nación publicó el cronograma de pago de diciembre.
El Banco de la Nación publicó el cronograma de pago de diciembre.
El Banco de la Nación publicó cronograma de pagos de diciembre 2025. Los depósitos a favor de las personas comenzarán desde el viernes 5. Se debe tener en cuenta que, la entrega del dinero se realizará de acuerdo al ministerio o entidad procedencia de las personas jubiladas.

ONP pagará monto adicional en diciembre para los pensionados

Para conocer las fechas específicas de cada grupo, se sugiere visitar los canales oficiales de la entidad financiera del Estado peruano. Se debe tener en cuenta que, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que los trabajadores estatales recibirán su salario la segunda del último mes del 2025.

Cronograma de pagos del Banco de la Nación diciembre 2025

A continuación, podrás conocer el calendario de pagos para el sector público. Revisa con atención, porque cada depósito tiene una fecha de depósito en el Banco de la Nación.

Ley 19990

  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 5 de diciembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - miércoles 10 de diciembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - jueves 11 de diciembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - viernes 12 de diciembre
banco de la nación

Cronograma publicado por el Banco de la Nación.

Los pensionados de la Ley 19990 pueden recibir su dinero a domicilio, ten en cuenta que los abonos se realizarán entre el lunes 15 y el martes 23 de diciembre. La iniciativa busca salvaguardar la integridad de los adultos mayores.

Cronograma de sueldo para el sector público

El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que los trabajadores del sector público recibirán sus sueldos durante la segunda semana de diciembre, de acuerdo al cronograma que se mantiene en el orden aplicado para los pensionistas.

  • Martes 16 de diciembre: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.
  • Miércoles 17 de diciembre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.
  • Jueves 18 de diciembre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.
  • Viernes 19 de diciembre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.
