ONP hará pago extraordinario en diciembre 2025: este es el MONTO CONFIRMADO para los jubilados

En diciembre de 2025, miles de jubilados afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) verán reflejado un ingreso adicional en sus cuentas. Se trata de un pago extraordinario, similar a una gratificación navideña, que se entrega con el fin de reforzar su estabilidad económica al cierre del año.

Este beneficio no es nuevo, pero cobra especial relevancia en el contexto actual, dado que muchas personas mayores dependen de su pensión para cubrir gastos crecientes y afrontar celebraciones o necesidades de fin de año.

La medida también responde a una política previsional que busca reconocer el esfuerzo de quienes aportaron al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) durante décadas. A diferencia de un bono eventual o asistencial, este pago extraordinario es parte inherente de la estructura de la pensión para ciertos regímenes, lo que lo convierte en un derecho para quienes cumplen con determinados requisitos.

Jubilados de la ONP pueden acceder al pago adicional de diciembre 2025 / FOTO: Difusión

Además, la entrega automática del dinero, sin necesidad de trámites adicionales, facilita que más personas puedan beneficiarse sin enfrentarse a procesos burocráticos complejos. En este sentido, la ONP refuerza su compromiso social para garantizar que los pensionistas cuenten con un alivio financiero en un momento clave del año. A continuación, te dejamos la información que se requiere sobre el pago.

¿Qué es el pago extraordinario de la ONP en diciembre?

Se trata de una pensión adicional que se paga en diciembre, equivalente a una pensión mensual completa para quienes califican. Esta gratificación también se entrega en julio, por Fiestas Patrias, por lo que es parte de la política tradicional de la ONP.

¿Cuánto es el monto del pago extraordinario?

El pago adicional equivale al valor de una pensión mensual completa, lo que significa que los beneficiarios recibirán el doble de su pensión habitual en diciembre. Para 2025, la ONP estima que la pensión máxima regular es de S/ 893, siempre que el jubilado cumpla con ciertos requisitos (edad mínima y años de aporte).

Además, la ONP permite una modalidad llamada prorrateo de las pensiones adicionales, mediante la cual los pensionistas pueden optar por recibir ese dinero extra en hasta 12 cuotas mensuales.

¿Quiénes califican para recibir este pago adicional?

Los beneficiarios del pago extraordinario en diciembre son:

Pensionistas del régimen Decreto Ley N.º 19990 (SNP), es decir, jubilados bajo el sistema general.

Personas bajo regímenes especiales, según lo indica la ONP.

Aquellos que durante su etapa laboral hayan registrado al menos 20 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

¿Se debe solicitar el pago extraordinario?

No, no es necesario presentar ninguna solicitud para recibir la pensión adicional de diciembre. El depósito se hace automáticamente en la cuenta donde el pensionista cobra su pensión habitual. La ONP ha aclarado que los beneficiarios no deben realizar trámites adicionales para acceder a este pago.

Requisitos para recibir el pago extraordinario

Para garantizar la elegibilidad al bono adicional de diciembre, los pensionistas deben cumplir estos requisitos: