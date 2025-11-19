- Hoy:
Retiro ONP 2025: ¿Afiliados podrán cobrar hasta 21,400 soles en diciembre?
Diversos ciudadanos esperan que el retiro ONP de hasta 21,400 soles sea aprobado antes de terminar el 2025. Conoce AQUÍ las últimas noticias sobre el desembolso.
Diversos ciudadanos afiliados de la Oficina de Normalización Previsional buscan conocer si el Congreso de la República aprobará el retiro ONP de hasta 4UIT. Esta iniciativa busca que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) accedan a 21,400 soles de sus fondos.
PUEDES VER: Retiro ONP 2025: ¿Quiénes podrán acceder a los S/ 21.400 si se llega a aprobar el desembolso?
La medida ha sido impulsada por diversos congresistas, quienes buscan que los ciudadanos de la ONP puedan tener las mismas condiciones que los aportantes a la AFP. El retiro de hasta 21,400 soles fue presentado por Ariana Maybee Orue ya fue presentado de manera oficial en el Congreso de la República.
¿El retiro ONP estará disponible en diciembre?
Hasta el momento, el Congreso de la República no ha brindado información sobre la posible aprobación del retiro ONP de hasta 21,400 soles; sin embargo, existe un riesgo de que la propuesta no avance, ya que diversos parlamentarios han mostrado su rechazo a esta medida.
El retiro ONP aún no ha sido aprobado por el Congreso de la República.
Recordemos que en el 2020, el parlamento autorizó el desembolso de hasta 1UIT, pero el Tribunal Constitucional anuló la iniciativa, porque consideraban que la medida es inconstitucional. Muchos ciudadanos esperan que la iniciativa sea aprobada.
Retiro ONP 2025: 4 requisitos para cobrar hasta 21,400 soles
Las personas deben saber que para acceder al retiro ONP 2025, deben cumplir ciertos requisitos que ha dispuesto la congresista Ariana Maybee Orue, así como otros parlamentarios.
- Afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que no reciban una pensión de jubilación.
- Personas que trasladaron sus aportes al Sistema Privado de Pensiones (AFP).
- En algunos casos, se señala que, el monto a retirar no podrá ser superior al total de aportes acumulados por cada afiliado.
- Los ciudadanos que no cobraron el Bono de Reconocimiento.
