Cobra la pensión máxima para jubilados ONP: GUÍA y requisitos para solicitar en noviembre 2025

Miles de afiliados a la ONP tendrán la opción de acceder al monto mayor de la pensión correspondiente, pero antes deben conocer las condiciones.

Daniela Alvarado
ONP: conoce todo sobre la pensión máxima
ONP: conoce todo sobre la pensión máxima | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
En 2025, los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) administrado por la ONP pueden acceder a una pensión máxima de S/ 893, siempre que cumplan ciertas condiciones de edad y aportes. Este monto representa el techo para la pensión de vejez bajo el régimen ONP y es el resultado de la normativa vigente.

A continuación te dejamos a detalle cómo solicitar esta pensión máxima, qué requisitos necesitas y qué pasos seguir para hacer el trámite durante noviembre de 2025.

Requisitos básicos para acceder a la pensión máxima de ONP

Para tener derecho a la pensión máxima de S/ 893, debes cumplir con lo siguiente:

  • Edad mínima: Tener al menos 65 años al momento de presentar la solicitud ante la ONP.
  • Años de aporte: Haber acumulado al menos 20 años (240 meses) de contribuciones al SNP bajo la ONP.
  • Cálculo de la pensión: La ONP calcula la pensión considerando tus años de aportes y el promedio de tus últimas remuneraciones efectivas antes de la jubilación, según el Decreto Ley N.º 19990.
  • Descuento a EsSalud: Del monto bruto de S/ 893 se descuenta un 4% para EsSalud, por lo que el monto neto que recibirás es menor (por ejemplo, S/ 857,28).

Guía para solicitar la pensión máxima (S/ 893) de la ONP en noviembre 2025

Documentos y pasos para presentar tu solicitud

Solicitar en la ONP

  • Ingresa al Centro de Atención Virtual de la ONP desde su página oficial.
  • Usa tu tipo de documento (DNI, carné de extranjería, otros) y accede con tu clave virtual.
  • Realiza una videollamada con un asesor de la ONP (disponible de lunes a viernes, según lo informado por la ONP).

Presentar los documentos requeridos

  • Deberás adjuntar:
  • Solicitud con declaración jurada de autenticidad.
  • Copia simple de documentos que prueben tu relación laboral: certificados de trabajo, boletas de pago, liquidaciones, constancias de aportes emitidas por EsSalud o por la antigua IPSS (dependiendo de tu caso).
  • Copia de Certificados de Pago Regular (CPR), Certificados de Pago Especial (CPE) u otros comprobantes si no están registrados en los sistemas de la ONP.

Evaluación de la solicitud por la ONP

  • Una vez enviada la documentación, la ONP evalúa tu caso y debe emitir una resolución en un plazo máximo de 30 días hábiles.
  • Si la resolución se demora más, podrías recibir una pensión provisional mientras se revisa tu solicitud.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano