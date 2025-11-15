Cobra la pensión máxima para jubilados ONP: GUÍA y requisitos para solicitar en noviembre 2025

En 2025, los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) administrado por la ONP pueden acceder a una pensión máxima de S/ 893, siempre que cumplan ciertas condiciones de edad y aportes. Este monto representa el techo para la pensión de vejez bajo el régimen ONP y es el resultado de la normativa vigente.

A continuación te dejamos a detalle cómo solicitar esta pensión máxima, qué requisitos necesitas y qué pasos seguir para hacer el trámite durante noviembre de 2025.

Requisitos básicos para acceder a la pensión máxima de ONP

Para tener derecho a la pensión máxima de S/ 893, debes cumplir con lo siguiente:

Edad mínima: Tener al menos 65 años al momento de presentar la solicitud ante la ONP.

Años de aporte: Haber acumulado al menos 20 años (240 meses) de contribuciones al SNP bajo la ONP.

Cálculo de la pensión: La ONP calcula la pensión considerando tus años de aportes y el promedio de tus últimas remuneraciones efectivas antes de la jubilación, según el Decreto Ley N.º 19990.

Descuento a EsSalud: Del monto bruto de S/ 893 se descuenta un 4% para EsSalud, por lo que el monto neto que recibirás es menor (por ejemplo, S/ 857,28).

Guía para solicitar la pensión máxima (S/ 893) de la ONP en noviembre 2025

Documentos y pasos para presentar tu solicitud

Solicitar en la ONP

Ingresa al Centro de Atención Virtual de la ONP desde su página oficial.

Usa tu tipo de documento (DNI, carné de extranjería, otros) y accede con tu clave virtual.

Realiza una videollamada con un asesor de la ONP (disponible de lunes a viernes, según lo informado por la ONP).

Presentar los documentos requeridos

Deberás adjuntar:

Solicitud con declaración jurada de autenticidad.

Copia simple de documentos que prueben tu relación laboral: certificados de trabajo, boletas de pago, liquidaciones, constancias de aportes emitidas por EsSalud o por la antigua IPSS (dependiendo de tu caso).

Copia de Certificados de Pago Regular (CPR), Certificados de Pago Especial (CPE) u otros comprobantes si no están registrados en los sistemas de la ONP.

Evaluación de la solicitud por la ONP