ONP comienza pago a domicilio de pensionistas: este es el cronograma oficial desde HOY, 14 de noviembre

La gestión de las pensiones del sistema de jubilación es un aspecto central para la estabilidad financiera de miles de adultos mayores en nuestro país. En el caso del Oficina de Normalización Previsional (ONP), institución encargada de administrar y pagar las pensiones de millones de afiliados al régimen público de pensiones, la modalidad de entrega cobra especial relevancia cuando se trata del servicio a domicilio.

Esta opción facilita que pensionistas con movilidad reducida o que prefieren recibir su monto en su vivienda puedan hacerlo sin tener que desplazarse hasta una agencia bancaria. Para noviembre de 2025 se ha programado una nueva fase de entrega a domicilio de pensiones de la ONP.

¿Qué modalidad de pensión a domicilio ofrece la ONP para noviembre 2025?

La ONP ha anunciado que el servicio de pago de pensiones a domicilio se pondrá en operación desde el viernes 14 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el domingo 23 de noviembre de 2025 para determinados beneficiarios.

Esta modalidad está dirigida a pensionistas que por algún motivo (edad avanzada, dificultad para trasladarse, acuerdo de modalidad de pago, entre otros) tienen autorizada la entrega de su pensión directamente en su domicilio en lugar de acudir a ventanilla bancaria. La entrega a domicilio permite una mayor comodidad y seguridad para el beneficiario.

Cronograma del pago a domicilio de la ONP

Según la información oficial de la ONP y medios especializados, el cronograma para este servicio es el siguiente:

Servicio de entrega a domicilio: del viernes 14 al domingo 23 de noviembre de 2025.

En el caso del régimen del Decreto Ley Nº 19990 (principal régimen de pensionistas de la ONP): se indica que la entrega a domicilio será del viernes 14 al domingo 23.

Para otros regímenes especiales atendidos por la ONP (por ejemplo: Decreto Ley Nº 18846, Ley Nº 30003, Ley Nº 26790, etc.), se prevé la entrega a domicilio del domingo 16 al domingo 23 de noviembre.

¿Quiénes pueden participar de esta entrega a domicilio y qué deben tener en cuenta?

Pensionistas del régimen ONP que ya tienen habilitada la modalidad de pago a domicilio o que cumplen los requisitos para que se les ofrezca.

Verificar que su domicilio esté actualizado en el sistema de la ONP para evitar que no se realice la visita por cambio de dirección.

Estar atentos al cronograma publicado para su zona o distrito, ya que las visitas se organizarán por zonas geográficas para optimizar la entrega.

Tener a la mano su documento de identidad (DNI) y, en su caso, la constancia de pensionista si se solicita.