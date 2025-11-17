ONP noviembre 2025: ¿Cómo obtener S/1116,25 de pensión máxima? Cumple estos simples requisitos y accede

En el sistema de pensiones del Estado peruano, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), uno de los mayores anhelos de los jubilados es acceder a la pensión máxima. Tradicionalmente, ese tope era de S/ 893 mensuales para quienes cumplen con los requisitos de aportes.

Sin embargo, existe un mecanismo que permite elevar esa cifra a S/ 1,116.25 al mes, aprovechando un incentivo llamado Bonificación por Edad Avanzada (BEA), diseñado precisamente para pensionistas de mayor edad. La BEA representa un reconocimiento adicional al esfuerzo de las personas que han cumplido con su etapa laboral y llegan a una edad avanzada.

No se trata de una pensión extra independiente, sino de un porcentaje adicional, un 25 % sobre la pensión que ya se percibe, que se añade automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Gracias a este beneficio, quienes ya estaban en la pensión máxima base pueden dar un salto importante en su ingreso mensual, lo cual mejora su calidad de vida en la etapa de jubilación.

¿Qué es la Bonificación por Edad Avanzada (BEA)?

La BEA es una bonificación establecida por el Decreto Legislativo N° 19990 para pensionistas de vejez y jubilación de la ONP. Se activa cuando el pensionista cumple 80 años o más.

La bonificación equivale al 25 % de la pensión base que el jubilado recibe en el momento en que cumple los 80 años. Se paga 14 veces al año (12 mensualidades más los pagos adicionales de julio y diciembre, de la misma forma que la pensión regular). Según el Reglamento Unificado de la ONP, este monto adicional de la BEA no está sujeto al tope de pensión máxima, es decir, se suma como un extra.

¿Cuál es la pensión máxima ONP con la BEA y cómo se llega a S/ 1,116.25?

La pensión máxima base de la ONP es de S/ 893 para quienes han cumplido los requisitos de aportes. Al cumplir 80 años, el pensionista recibe la BEA, que equivale a un 25 % de esos S/ 893, es decir, S/ 223.25.

Sumando la pensión base + la BEA: S/ 893 + S/ 223.25 = S/ 1,116.25. Por lo tanto, ese es el tope máximo mensual al que puede llegar un jubilado de la ONP con la bonificación.

Requisitos para acceder a la pensión máxima con BEA

Para poder recibir S/ 1,116.25 con la BEA, es necesario: