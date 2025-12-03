- Hoy:
ALERTA familias: mira AQUÍ las fechas oficiales del cierre de colegios en Estados Unidos para diciembre 2025
Los distritos escolares de EE.UU. ya confirmaron cuándo termina el año académico en diciembre 2025. Revisa aquí las fechas por estado y las alertas por clima.
Durante el invierno en Estados Unidos, el calendario escolar se ajusta para permitir que los estudiantes disfruten las celebraciones de fin de año. Aunque el ciclo académico suele terminar en junio o julio, diciembre trae un receso clave que muchas familias aprovechan para descansar, viajar o simplemente pasar las fiestas juntos.
PUEDES VER: ATENCIÓN en estados Unidos: estos niños serán los beneficiados con los $1,000 de la “Cuenta Trump”
Con la temporada navideña cada vez más cerca, distintos distritos escolares ya comenzaron a publicar sus fechas oficiales de cierre. Esto permite que padres y cuidadores organicen con anticipación sus actividades, especialmente porque cada estado maneja cronogramas ligeramente distintos.
Calendarios escolares confirmados para diciembre 2025.
En general, las escuelas públicas y privadas siguen un año lectivo de 180 días, mientras que las universidades operan con calendarios más cortos. Aun así, las fechas exactas pueden variar según cada institución, por lo que siempre es recomendable revisar la información formal del distrito escolar correspondiente.
Fechas de cierre escolar para diciembre de 2025 en EE.UU.
- Alaska: último día de clases, 25 de diciembre; retorno el 9 de enero.
- Texas (calendario B): receso del 21 de diciembre al 8 de enero.
- California: vacaciones del 25 de diciembre al 2 de enero.
- Montana: cierre el 22 de diciembre y regreso el 1 de enero.
Además, el 25 de diciembre es feriado federal, por lo que los colegios de todo el país permanecerán completamente cerrados.
A este panorama se suma el clima extremo. Desde finales de noviembre, los servicios meteorológicos han advertido sobre nevadas y tormentas que han generado retrasos, cierres de carreteras y suspensiones preventivas de clases. Esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tormenta invernal para el miércoles 3 de diciembre, afectando a Massachusetts, Nuevo Hampshire, Pensilvania, Virginia, Connecticut, Michigan y Nueva York. Varias escuelas ya anticiparon que podrían cancelar o modificar sus jornadas para evitar riesgos en el transporte y la movilidad de los estudiantes.
¿Por qué varían las fechas de cierre escolar entre los estados?
Aunque los colegios siguen un calendario académico estándar de 180 días, cada distrito adapta sus fechas según necesidades locales. Esto incluye factores como condiciones climáticas, festividades regionales y ajustes administrativos. Por eso, dos estados pueden iniciar el receso invernal con varios días de diferencia sin que exista un conflicto con las normas federales.
Además, los estados con fuerte presencia de nieve como Alaska, Montana o Michigan suelen incorporar días de contingencia para enfrentar tormentas que obligan a suspender clases. Estos ajustes buscan garantizar seguridad en los desplazamientos y asegurar que los estudiantes cumplan con el total de horas lectivas establecidas.
