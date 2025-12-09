Estas leyes de Newsom serán válidas en 2026 y favorecerán a los inmigrantes frente a autoridades.

La agenda legislativa de California sigue avanzando en la implementación de medidas de protección dirigidas a las comunidades inmigrantes ubicadas en dicho estado. Por ello, varias normativas firmadas por el gobernador Gavin Newsom en 2025 entrarán en vigor de manera completa en 2026.

Vale resaltar que estas leyes estatales introducen cambios muy considerables en procedimientos escolares, directrices para las fuerzas del orden, políticas de privacidad y regulaciones para vendedores ambulantes. A continuación, todo lo que debes saber y a qué grupos beneficia.

Leyes de Newsom serán válidas en 2026 y favorecerán a los inmigrantes frente a autoridades

Recientemente, se han implementado nuevas normativas en California que traerán consigo notables cambios en los distritos escolares y las agencias municipales en relación con la presencia de agentes migratorios. Estas son las leyes que se deben considerar en las instituciones educativas a partir de ahora y el 2026:

La SB 98 exige a los centros educativos reforzar sus protocolos de notificación sobre la llegada de personal vinculado al control migratorio. Además, obliga a los distritos escolares, oficinas del condado, escuelas chárter y universidades a actualizar sus planes de seguridad antes del 1° de marzo de 2026. Las instituciones postsecundarias también deberán informar a su comunidad en situaciones similares.

amplía la definición de "escuelas santuario", prohibiendo el acceso de agentes federales a áreas no públicas sin una orden judicial válida. Esta ley establece que no se pueden entregar registros educativos o datos personales sin cumplir con los requisitos legales. Las agencias educativas locales tienen hasta el 1° de marzo de 2026 para ajustar sus políticas y establecer protocolos.

En tanto, con respecto a la identificación policial y las autoridades, se han compartido ciertas normativas:

La SB 805 estipula que, a partir de inicio 2026, todos los agentes sin uniforme, incluidos los federales, d eberán mostrar de manera visible su agencia y un nombre o número de placa durante el cumplimiento de la ley, exceptuando a aquellos que realicen funciones encubiertas. Esta medida prohíbe la participación de cazadores de fugitivos en controles migratorios o la divulgación de datos personales sin una orden judicial. A partir del próximo año, las agencias policiales deberán contar con una política escrita que regule esta nueva obligación.

establece la prohibición del uso de máscaras opacas y otros elementos que dificulten la identificación de los agentes policiales, a menos que se trate de situaciones específicas autorizadas. Esta normativa también contempla sanciones civiles para aquellos funcionarios que, al ocultar su identidad, incurran en agresiones o realicen arrestos injustificados. Las instituciones policiales tienen un plazo hasta el 1° de julio de 2026 para implementar una política formal respecto al uso de cubiertas faciales.

¿Qué deben tomar en cuenta los vendedores ambulantes en el 2026?

En tanto, con la reciente aprobación de la SB 635, se ha podido reforzar la protección de los vendedores ambulantes y los operadores de alimentos móviles. Esta ley, a partir del 2026, prohíbe a las autoridades locales solicitar información sobre la situación migratoria, el lugar de nacimiento o antecedentes criminales al momento de emitir permisos.

Además, se prohíbe la entrega de datos personales a agentes migratorios sin una orden judicial válida. Vale mencionar que, entre uno de los apartados de esta ley, empezará el 1° de enero de ese año, donde los contratos entre las autoridades locales y entidades no públicas que supervisen las regulaciones para vendedores deberán incluir cláusulas que impidan la colaboración con el control migratorio.