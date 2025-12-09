¡Importante! Recientemente, Nueva York ha decidido implementar un ambicioso proyecto destinado a mejorar el acceso a espacios seguros y accesibles para familias, jóvenes y adultos mayores de este estado de EE. UU.

La gobernadora Kathy Hochul impactó al anunciar una inversión significativa que busca reforzar la infraestructura social en comunidades que requieren servicios fundamentales. Esta medida transformará los barrios más vulnerables, garantizando que todos los ciudadanos cuenten con las herramientas necesarias para su bienestar. AQUÍ más información.

Nueva York: Kathy Hochul confirma inversión de 100 millones de dólares en nuevos centros comunitarios

El 'Clarín' y otros medios, señalaron que el programa NY BRICKS es una iniciativa estatal que busca construir y renovar instalaciones que fomenten la salud física, el bienestar mental y la integración comunitaria en Nueva York, EE. UU. Según el Gobierno, traerá consigo beneficios cerca de 400.000 neoyorquinos a través de la creación de nuevos espacios y programas.

Nueva York: Kathy Hochul confirma inversión de 100 millones de dólares en nuevos centros comunitarios.

Al respecto, la gobernadora Kathy Hochul informó sobre la asignación de 30 subvenciones que suman un total de 100 millones de dólares, destinadas a la construcción o renovación de centros comunitarios en el estado. Esta acción refleja el compromiso de su administración por mejorar la calidad de vida en Nueva York, asegurando que las instalaciones sean accesibles para personas de todas las edades.

Cabe precisar que la iniciativa se enfoca en comunidades marginadas, donde se destinará más del 90% de los fondos. Los proyectos abarcan 22 condados e incluyen actividades de diseño, construcción, renovación y adquisición de terrenos.

Además, cada beneficiario deberá contribuir con un 20% del costo total. En tanto, desde la administración estatal, se expresó que estos centros ofrecerán actividades recreativas, apoyo emocional y servicios esenciales como cuidado infantil, programas para adultos mayores y asistencia en salud mental.

¿Qué dijo el director ejecutivo de la Autoridad de Dormitorios del Estado de Nueva York al respecto?

Por su parte, y durante su presentación, Robert J. Rodríguez, el presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Dormitorios del Estado de Nueva York, señaló que "los premios NY BRICKS simbolizan una significativa inversión en el núcleo de nuestras comunidades… proporcionarán espacios seguros y acogedores donde los neoyorquinos de todas las edades podrán interactuar".

Asimismo, destacó la colaboración con la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica (OPRHP) y el apoyo de la gobernadora, con el objetivo de fortalecer comunidades dinámicas en todo el estado estadounidense.