ALERTA en Estados Unidos: la Administración Trump rescata a 62,000 niños migrantes VÍCTIMAS de crímenes atroces

La Casa Blanca enfrenta una nueva polémica tras las declaraciones del zar fronterizo, Tom Homan, quien afirmó que miles de menores inmigrantes que ingresaron solos al país durante el gobierno de Joe Biden habrían caído en redes criminales. Según Fox News y Diario Las Américas, más de 62,000 de esos niños fueron rescatados durante la administración del presidente Donald Trump.

Los rescates se cuentan desde el inicio del mandato de Trump hasta el viernes pasado.

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños inmigrantes víctimas de tráfico y abuso en Estados Unidos

Tom Homan afirmó en Fox & Friends que la nueva administración ha logrado localizar y rescatar a miles de menores expuestos a delitos extremadamente graves. "Más de medio millón de niños fueron introducidos de contrabando en este país durante el mandato de Joe Biden", declaró en el programa.

El funcionario agregó que, durante ese período, las autoridades "perdieron la pista de 300,000 menores", pero que Trump ordenó desde el primer día "hacer todo lo posible" para localizar a cada uno.

Homan advirtió que una parte significativa de los menores cayó en manos de organizaciones criminales: "Sabemos que muchos de ellos son víctimas de trata sexual, otros están en trabajos forzados y muchos sufren abusos". También señaló a Fox News que algunas de las situaciones descubiertas son "atrocidades de las que no puedo hablar públicamente".

ICE lanza una operación nacional para localizar a 450,000 menores no acompañados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que ICE inició una operación conjunta con fuerzas locales y estatales para rastrear a unos 450,000 menores extranjeros no acompañados que fueron colocados con patrocinadores no autorizados durante el gobierno anterior. El objetivo, según el DHS y citado por Diario Las Américas, es asegurar que los niños "no estén en riesgo de explotación".

Republicanos y denunciantes han acusado a la administración Biden de no dar seguimiento adecuado a la crisis. Homan aseguró en Fox News que "no los estaban buscando".

Estas cifras se repitieron en múltiples campañas políticas. Fox News recuerda que Trump afirmó en 2023 que "325,000 niños migrantes están desaparecidos, muchos de los cuales fueron víctimas de trata y violación".

Críticos, citados por The New York Post, señalan que parte de estas estadísticas provienen de un informe del DHS, que documentó que alrededor de 291,000 menores fueron liberados sin recibir una notificación de comparecencia entre 2019 y mayo de 2024, lo que dificulta su seguimiento.

Crisis fronteriza y debate político: "Esto lleva años ocurriendo"

El debate sobre migración infantil volvió con fuerza. Homan defendió las medidas estrictas impulsadas por Trump, afirmando que quienes critican dichas políticas "son cómplices", porque "esto lleva sucediendo cuatro años: tráfico sexual en cifras históricas, niños cruzando la frontera en cifras históricas, y muertes de migrantes en cifras históricas".

Añadió a Fox News: "Te guste o no el presidente Trump, tienes que admitir que este hombre ha demostrado cada día que está salvando a Estados Unidos".