- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Frankfurt
- Inter vs Liverpool
- Alianza Lima vs Osasco
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
ALERTA en Walmart de Athens: reportan el inmediato arresto de hombre que solicitó encuentro con menor en línea tras operativo
Un hombre del este de Texas, en EE. UU., ha sido privado de su libertad en un Walmart tras ser acusado de intentar contactarse con una menor en la tienda.
¡Pudo suceder lo peor! Recientemente, un individuo originario del este de Texas, en Estados Unidos fue privado de su libertad tras acudir a una tienda Walmart USA con la intención de reunirse con una persona a la que creía un menor de edad. Su sorpresivo arresto se llevó a cabo en el marco de una operación encubierta llevada a cabo en línea. A continuación, todos los detalles de la investigación.
PUEDES VER: ALARMANTE situación para inmigrantes de país rechazado por Trump: ICE arresta a 12 personas en Minneapolis
Walmart de Athens: arrestan a hombre que solicitó encuentro con menor en línea tras operativo
cbs19.tv y otros portales web, además de las autoridades locales, informaron que Oscar Campos, de 33 años y residente en Kerens, fue arrestado por los agentes policiales el 8 de diciembre y trasladado a la cárcel del condado de Henderson, Estados Unidos.
Según los reportes, ahora el hombre se encuentra enfrentando serias acusaciones por solicitar en línea a un menor y evadir la acción policial. Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Henderson comunicó que su detención se realizó durante una operación encubierta del Grupo de Trabajo de Delitos contra Niños, realizada en el Walmart de Athens.
Walmart de Athens: arrestan a hombre que solicitó encuentro con menor en línea tras operativo.
Las autoridades han señalado que Campos había estado intercambiando mensajes de contenido sexual explícito a través de internet y teléfono con una persona que él creía que era un menor.
Al llegar al lugar acordado, intentó acceder al vehículo donde suponía que se encontraba el menor, pero se encontró con un investigador encubierto. Pese a sus intentos de escapar tras ser evidenciado, fue arrestado de inmediato.
Las autoridades confirmaron su compromiso con la población y la seguridad de los menores
Las autoridades del Condado de Henderson no pudieron evitar reafirmar su compromiso de identificar y detener de manera proactiva a quienes representan un peligro para la seguridad de los menores.
Hasta el cierre de la nota, se conoce que este caso sigue bajo investigación y no se descarta la posibilidad de que se presenten cargos adicionales al detenido.
- 1
ICE intensifica la BÚSQUEDA de una familia en Texas tras deportar a su hija que venía de visita
- 2
MUCHO CUIDADO con nueva estafa de llamadas de falsos empleados de Walmart: esto es lo que debes saber
- 3
MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90