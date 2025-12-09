¡Pudo suceder lo peor! Recientemente, un individuo originario del este de Texas, en Estados Unidos fue privado de su libertad tras acudir a una tienda Walmart USA con la intención de reunirse con una persona a la que creía un menor de edad. Su sorpresivo arresto se llevó a cabo en el marco de una operación encubierta llevada a cabo en línea. A continuación, todos los detalles de la investigación.

Walmart de Athens: arrestan a hombre que solicitó encuentro con menor en línea tras operativo

cbs19.tv y otros portales web, además de las autoridades locales, informaron que Oscar Campos, de 33 años y residente en Kerens, fue arrestado por los agentes policiales el 8 de diciembre y trasladado a la cárcel del condado de Henderson, Estados Unidos.

Según los reportes, ahora el hombre se encuentra enfrentando serias acusaciones por solicitar en línea a un menor y evadir la acción policial. Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Henderson comunicó que su detención se realizó durante una operación encubierta del Grupo de Trabajo de Delitos contra Niños, realizada en el Walmart de Athens.

Las autoridades han señalado que Campos había estado intercambiando mensajes de contenido sexual explícito a través de internet y teléfono con una persona que él creía que era un menor.

Al llegar al lugar acordado, intentó acceder al vehículo donde suponía que se encontraba el menor, pero se encontró con un investigador encubierto. Pese a sus intentos de escapar tras ser evidenciado, fue arrestado de inmediato.

Las autoridades confirmaron su compromiso con la población y la seguridad de los menores

Las autoridades del Condado de Henderson no pudieron evitar reafirmar su compromiso de identificar y detener de manera proactiva a quienes representan un peligro para la seguridad de los menores.

Hasta el cierre de la nota, se conoce que este caso sigue bajo investigación y no se descarta la posibilidad de que se presenten cargos adicionales al detenido.