Este es el supermercado de Nueva York que DERROTA a Walmart y Costco con las mejores OFERTAS de locura

Cuando se habla de compras económicas en EE. UU., los nombres que dominan la conversación suelen ser Walmart o Costco. Pero en Nueva York existe una alternativa menos mencionada y muy valorada por la comunidad latina: CTown, una cadena que destaca por sus precios accesibles justo en la temporada donde más se necesita ahorrar.

Con varias tiendas distribuidas en vecindarios de alta población hispana, esta cadena se ha convertido en un punto clave para quienes buscan llenar la despensa sin gastar de más.

Ofertas semanales desde US$1 en pleno corazón de Nueva York.

Precios imbatibles y productos esenciales desde US$1

CTown opera tres locales en el Bronx, cada uno con un catálogo semanal que incluye productos básicos desde apenas un dólar. Las ofertas abarcan alimentos diarios, bebidas y artículos de limpieza, permitiendo a las familias ajustar mejor su presupuesto.

Entre los productos destacados de sus circulares recientes figuran:

Agua con gas por 99 centavos

Atún Bumble Bee desde US$1.99

Cereales por US$2.99

Coca-Cola: dos botellas grandes por US$4

Kits de ensalada César: dos por US$5

Jugo de manzana: dos por US$5

En cuanto a artículos de limpieza, los precios oscilan entre US$2 y US$12, con opciones económicas como pañuelos de papel por US$1.99 y detergente premium WOOLITE por alrededor de US$12.

Ofertas especiales para la cena de Thanksgiving

Para quienes preparan la cena del Día de Acción de Gracias, CTown también lanza promociones específicas. Platillos tradicionales como las tater tots se encuentran por US$4.99, mientras que los pasteles de pollo tienen una oferta de tres por US$5.

Otros descuentos recientes incluyen:

Pan blanco Krasdale: US$1.99

Yogures: US$5.99

Aros de cebolla Krasdale: US$2.99

Frijoles: US$1.99

Pan de trigo para sándwich: US$3.99

Una cadena diseñada para cada comunidad

Con cerca de 200 tiendas en estados como Connecticut, Massachusetts, Nueva York y Pensilvania además de sucursales internacionales en Jordania, CTown ha construido su reputación permitiendo que cada tienda adapte su inventario a las necesidades del vecindario que atiende.

Su filosofía es simple: no existen dos comunidades iguales, y por eso cada supermercado debe reflejar su cultura y preferencias. Esa es una de las razones por las que tantos latinos consideran a CTown como su lugar de compras de confianza.