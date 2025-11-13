GRAN NOTICIA para clientes de Target en estas fiestas navideñas: PRECIOS más bajos en 3,000 artículos de uso diario y de primera necesidad

Con la temporada navideña acercándose y los consumidores buscando estirar su presupuesto, Target anunció importantes descuentos en más de 3.000 artículos, incluyendo alimentos, bebidas y productos esenciales para el hogar. La iniciativa busca ofrecer alivio económico en un contexto de creciente preocupación por la inflación y el aumento de los precios de alimentos y aranceles.

Según informó USA TODAY y Newsweek, la cadena minorista indicó que estas rebajas están pensadas para hacer más accesibles las compras cotidianas, especialmente durante la época festiva.

Target Corporation rebaja los precios de 3.000 artículos de uso diario: ¿qué productos están en oferta?

Target inició sus descuentos a principios de noviembre y estos se mantendrán hasta diciembre. Aunque no se ha revelado la lista completa de productos en oferta, algunos ejemplos incluyen:

Macarrones con queso Kraft 312 g: $1.69 (antes $1.99)

Snacks Gerber para niños: $2.99 (antes $3.49)

Jamón ahumado cortado en espiral con hueso Market Pantry: $1.49/lb (antes $2.49)

Masa para tarta Pillsbury: $3.19 (antes $4.59)

Manzanas Honeycrisp Good & Gather, bolsa de 3 libras: $5.99 (antes $6.99)

Extracto puro de almendras Good & Gather, 1 oz: $1.59 (antes $3.99)

Up & Up Cold & Flu 12 oz: $6.59 (antes $9.19)

Vaso entrenador Munchkin 9 oz, paquete de 2: $5.79 (antes $7.99)

Paquete de 36 tabletas de Sudafed: $12.99 (antes $16.99)

Limpiador facial CeraVe: $13.69 (antes $16.99)

Target reduce el precio de 3.000 productos de uso cotidiano.

"Desde productos básicos de despensa y artículos para bebés hasta artículos esenciales para el hogar, estas reducciones de precios están diseñadas para hacer que las compras diarias sean más asequibles durante la temporada navideña", afirmó Target Corporation en un comunicado citado por USA TODAY.

¿Cuál es el impacto de los descuentos en la economía familiar en Estados Unidos?

Además de beneficiar a los compradores, Target anunció una donación de 500.000 dólares a bancos de alimentos, lo que llegará en un momento crítico para las familias de bajos ingresos que enfrentan recortes en la ayuda gubernamental. Según Newsweek, esta iniciativa busca aliviar parte del impacto económico que muchas familias sienten debido al aumento del costo de vida.

Estas acciones forman parte de la estrategia de Target Corporation para mantenerse competitiva durante la temporada navideña y atraer a los consumidores que buscan ofertas en productos esenciales, reflejando la tendencia de los minoristas a priorizar precios más bajos ante la presión inflacionaria.

Estrategia de Target para la temporada de compras navideñas

Con la inflación y los precios de alimentos en alza, Target apuesta por fortalecer su atractivo para los consumidores ofreciendo descuentos en productos que van desde artículos de despensa hasta cuidado personal. La cadena espera que estas rebajas fomenten compras más frecuentes y mantengan la fidelidad de sus clientes en un mercado cada vez más competitivo.

Los descuentos estarán vigentes durante toda la temporada navideña, por lo que los compradores pueden aprovechar la oportunidad para ahorrar en productos esenciales mientras apoyan a iniciativas solidarias que benefician a la comunidad.