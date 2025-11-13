0
ALERTA máxima en Walmart de Wilton: hombre acusado de ATROPELLAR a empleados ahora enfrenta cargos de asesinato

Un trabajador de Walmart en Wilton perdió la vida tras ser atropellado durante un intento de robo. El sospechoso enfrenta cargos por asesinato.

María Zapata
Hombre enfrenta cargos de asesinato tras incidente en Walmart.
Hombre enfrenta cargos de asesinato tras incidente en Walmart. | Composición: María Zapata/Líbero
Un trágico incidente en el estacionamiento de Walmart en Wilton ha conmocionado a la comunidad local. Un hombre fue acusado de causar la muerte de un empleado de la tienda, mientras que otro trabajador resultó herido durante el suceso. Las autoridades locales investigan los hechos ocurridos frente al establecimiento, lo que ha generado preocupación entre clientes y empleados.

Timothy Besaw enfrenta cargos por asesinato.

Hombre que atropelló a empleados de Walmart en Wilton enfrenta ahora cargos de asesinato

La policía del condado de Saratoga presentó cargos graves contra Timothy Besaw, luego de que presuntamente atropellara a Michael Bushey Sr. y a otro empleado del Walmart de Wilton durante un robo.

NewsChannel 13 informó que "Besaw está acusado de atropellar con su vehículo a Bushey y a otro empleado frente al Walmart tras cometer un robo en la tienda. Según la policía, Besaw les gritó a los empleados en el estacionamiento antes de subirse a su Land Rover y arrollarlos".

Inicialmente, Besaw enfrentaba cargos de agresión y agresión con un vehículo. Ahora, los cargos se han elevado a asesinato con indiferencia depravada, homicidio involuntario y homicidio vehicular agravado, reflejando la gravedad del ataque.

Comunidad de Estados Unidos rinde homenaje a Michael Bushey Sr.

La muerte de Bushey, ocurrida la semana pasada en el hospital, generó un profundo dolor en Saratoga Springs. La comunidad se reunió el lunes por la noche para su funeral, recordando su vida y su legado. NewsChannel 13 informó que la ceremonia fue un momento de recogimiento para familiares, amigos y compañeros de trabajo.

El caso sigue bajo investigación, y las autoridades continúan recopilando evidencia para llevar a Besaw ante la justicia. Este incidente resalta la importancia de la seguridad en el entorno laboral y la tragedia que pueden derivarse de actos violentos en espacios públicos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

