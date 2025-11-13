Recientemente, una joven madre de 22 años decidió denunciar una agresión sexual en las afueras de una tienda Walmart, ubicada en El Dorado Boulevard. En una conversación con el medio FOX 26, ella no dudó en compartir su lamentable experiencia, destacando la gravedad del incidente y la necesidad de mayor seguridad en la zona. Este presunto hecho se llevó a cabo en la presencia de su menor hijo.

Walmart: reportan agresión a madre delante de su hijo de dos años en estacionamiento

Este lunes 10 de noviembre, la policía de Houston recibió una llamativa denuncia por un caso de agresión sexual que se registró en las cercanías de un establecimiento de Walmart USA. Melanye Lozano, madre de familia de 22 años, expresó que se siente atrapada en su hogar desde aquel suceso. ¿Qué pasó y cómo va su caso?

"No recuerdo haber gritado ni nada", se lee en la demanda que interpuso Lozano, quien reflexionó sobre su reacción ante la situación. "Uno pensaría que en momentos así reaccionaría, que pelearía, pero simplemente no sabía qué hacer", añadió con mucho temor y confusión frente a lo sucedido.

La joven madre también impactó a la comunidad al revelar que su hijo pequeño confundió al agresor con su pareja. "El hecho de que mi hijo estuviera allí… ¿Cómo se puede hacer eso delante de un niño de dos años?", cuestionó Lozano. "Estaba justo frente a mí cuando ocurrió. Creo que incluso lo confundió con mi pareja; le decía 'Papi' ¡qué va!".

Hasta el momento, las autoridades no proporcionaron más detalles adicionales sobre el incidente ni tampoco revelaron el nombre del presunto agresor.

