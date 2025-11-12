GRAN NOTICIA para beneficiarios del SNAP: corte de apelaciones rechaza nuevamente perjudicial solicitud de Trump sobre beneficios de noviembre 2025

Una corte federal de apelaciones en Boston volvió a rechazar la solicitud del gobierno de Donald Trump de suspender la entrega completa de los beneficios de noviembre del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Según Univision, el fallo confirma la orden del juez John McConnell, de Rhode Island, que exige garantizar el pago completo de los beneficios antes del viernes, luego de que el gobierno no cumpliera ni siquiera con la instrucción de realizar un desembolso parcial. ¿Qué está pasando con los beneficios del SNAP?

Tribunal alerta sobre el impacto crítico de la suspensión de beneficios del SNAP

La jueza Julie Rikelman, autora del dictamen de la apelación, señaló que suspender la orden judicial causaría un daño "inmenso" a millones de hogares que dependen de los cupones de alimentos. "Sin este programa, decenas de millones pasarían hambre, el primer eslabón de una cadena de perjuicios sanitarios y financieros, sobre todo a las puertas del invierno", escribió la magistrada, según Univision.

El panel de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, integrado también por Gustavo Gelpí y David Barron, respaldó la decisión de McConnell y criticó al gobierno por permanecer "de brazos cruzados durante casi un mes", mientras millones de personas quedaban sin asistencia alimentaria, según señaló Rikelman.

¿Recibirán las personas los beneficios del SNAP en noviembre de 2025?

Tras esta decisión, la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson dio al gobierno un plazo hasta las 11:00 a.m. del lunes 10 de noviembre para informar si intentará nuevamente frenar la orden de la corte de apelaciones.

De acuerdo con Univision, Brown Jackson había emitido un bloqueo temporal el viernes anterior para que el tribunal pudiera revisar el segundo de los dos recursos presentados por la administración Trump, los cuales fueron finalmente desestimados.

Tras los acontecimientos recientes, la Corte Suprema extendió hasta la noche del jueves la suspensión de una orden judicial que obligaba al gobierno de Trump a pagar los beneficios completos del programa SNAP de noviembre.

La prórroga, a la que se opuso la jueza Ketanji Brown Jackson, tiene como objetivo dar tiempo al Congreso para aprobar una ley de financiación temporal que reabriría el gobierno, cerrado desde el 1 de octubre, y restauraría el financiamiento del SNAP, que beneficia a 42 millones de estadounidenses.

La administración Trump argumentó que la disputa legal podría resolverse si el Congreso aprueba dicha ley esta semana, ya que eso haría innecesarias las demandas para mantener los pagos durante el cierre. La Cámara de Representantes planea votar el miércoles el proyecto ya aprobado por el Senado, y el presidente Trump ha expresado su disposición a firmarlo.

La Corte informó que la solicitud del gobierno para una suspensión más prolongada fue remitida al pleno para su análisis y que la medida temporal seguirá vigente hasta las 11:59 p.m. del jueves.

Estados de EE. UU. actúan mientras el Senado intenta lograr un acuerdo bipartidista

A pesar de la incertidumbre, algunos estados comenzaron a emitir pagos completos a los beneficiarios en cumplimiento de la orden del juez McConnell, antes del fallo parcial de la Corte Suprema.

Esto generó tensiones con el Departamento de Agricultura, que afirmó que esos pagos no estaban autorizados y pidió revertirlos, señalando que los demás estados únicamente debían realizar pagos parciales, según Univision.

Paralelamente, el Senado avanzó hacia un acuerdo bipartidista que podría reabrir el gobierno y garantizar la financiación de los programas federales, incluido el SNAP, hasta septiembre del próximo año, lo que ofrecería un alivio temporal a millones de familias afectadas por la parálisis gubernamental.