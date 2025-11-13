Aviso importante: el permiso de trabajo es un documento fundamental para los inmigrantes en Estados Unidos, ya que les otorga la posibilidad de trabajar de manera legal y acceder a diversos empleos formales. No obstante, es importante resaltar que ahora su validez es temporal. Una vez que expira, la falta de renovación oportuna puede ocasionar serias complicaciones en varios ámbitos. AQUÍ los detalles.

Permiso de trabajo vencido: cómo evitar ser sancionado tras fin de extensión de los EAD

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es el encargado de regular los permisos de trabajo y establecer las normas para su renovación y expiración. Recientemente, la agencia estadounidense, bajo la dirección de Joseph Edlow, expresó las últimas modificaciones en las políticas que generan gran preocupación en los trabajadores extranjeros en el país americano.

Y es que, según el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al USCIS, se ha implementado una norma provisional que pone fin a la extensión automática de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para aquellos que soliciten su renovación después del 30 de octubre de 2025.

Permiso de trabajo vencido: USCIS revela cómo evitar ser sancionado tras fin de extensión de los EAD.

Ello quiere decir que, a partir de esa fecha, los extranjeros que no renueven su permiso de trabajo a tiempo perderán su autorización laboral, a menos que hayan iniciado el proceso antes de la fecha de vencimiento.

Por ello, y para evitar interrupciones en la autorización laboral, USCIS ha aconsejado presentar el Formulario I-765 hasta 180 días antes de que el EAD expire.

¿Quiénes están exentos en esta nueva normativa del permiso de trabajo?

La agencia, por su parte, señaló a la prensa que, "cuanto más tiempo espere un extranjero para presentar la solicitud de renovación, mayor será la probabilidad de que su autorización de empleo o documentación se vea temporalmente interrumpida".

Es bueno mencionar que todos los inmigrantes requieren un EAD, pero que los residentes permanentes están exentos, ya que la green card actúa como prueba de autorización laboral, al igual que aquellos con visas de trabajo específicas, como las H-1B, L-1B, O o P, donde la autorización está vinculada al empleador patrocinador.