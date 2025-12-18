- Hoy:
PELIGRO inmigrantes en EE. UU.: Trump ordena a USCIS que acelere la DESNATURALIZACIÓN y este país es el más afectado
La administración Trump pidió a USCIS que aumentara las revocaciones de ciudadanía de extranjeros naturalizados. ¿Cuál fue el motivo de esta medida?
Alerta relevante: La administración Trump ha ordenado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) que aumente significativamente sus acciones para investigar y, en ciertos casos, revocar la ciudadanía de personas naturalizadas que nacieron fuera del país. ¿Cuál es el motivo detrás de esta medida?
PUEDES VER: La alarmante razón por la que los agentes federales enmascarados están bajo la lupa en EE. UU.: riesgo para los inmigrantes
Trump ordena que se acelere la desnaturalización de inmigrantes en EE. UU.
Según directrices internas divulgadas hace poco, se establecieron metas para remitir entre 100 y 200 casos de desnaturalización al Departamento de Justicia cada mes durante el año fiscal 2026. Esta reciente guía emitida por el USCIS ha generado preocupación entre los defensores de la inmigración.
Y es que, según los reportes, este documento que llegó a las oficinas locales esta semana, instruye a los funcionarios a enfocarse en aquellos que "obtuvieron la ciudadanía estadounidense de manera ilegal" mediante fraudes en el proceso de naturalización.
Donald Trump ordena que se acelere la desnaturalización de inmigrantes y este país será afectado.
Recordemos que, un memorando del Departamento de Justicia, publicado en junio de 2025, ha elevado la desnaturalización como una de las principales prioridades de cumplimiento, señalando a grupos como pandilleros, miembros de cárteles de la droga, estafadores financieros y delincuentes violentos como objetivos clave.
No obstante, los activistas han advertido sobre el riesgo de abusos en este contexto, especialmente ante el creciente sentimiento antiinmigrante que se observa en ciertos sectores. Las cuotas asignadas a ciudadanos de países como México, India, Vietnam y Filipinas, que constituyen una parte significativa de los estadounidenses naturalizados, están bajo un escrutinio particular.
¿Qué países serán los más afectados tras orden de acelerar naturalización?
Vale mencionar que en 2023 y 2024, México lideró las naturalizaciones con 107.700 y 111.460 respectivamente, mientras que India ocupó el segundo lugar con 49.700 y 59.050 naturalizaciones en los últimos dos años. Estos países serían los más perjudicados.
Cabe precisar que, en total, existen alrededor de 26 millones de estadounidenses naturalizados en el país de Trump, y hasta un millón de inmigrantes que nacieron en el extranjero que aprueban todos los requisitos y adquieren la ciudadanía estadounidense de manera anual.
