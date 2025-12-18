¡Por todo lo alto! Melania Trump presenta el adelanto de su documental que llegará a los cines en 2026

Melania Trump comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el estreno de su esperado documental "Melania", una producción que busca ofrecer una mirada inédita a su vida personal y su rol como Primera Dama de Estados Unidos. El proyecto ya genera expectativa, debate y una fuerte atención mediática.

El primer adelanto fue compartido por la propia Melania en redes sociales con la frase: "Todo el mundo quiere saber, así que aquí está", una declaración que marca el inicio de una intensa campaña promocional y refuerza el tono enigmático que rodea a la figura de la esposa de Donald Trump.

Un documental que promete mostrar lo que nunca se vio

El documental "Melania", que llegará a los cines el 30 de enero de 2026, se presenta como algo más que una biografía política. Según el tráiler, los espectadores podrán ser testigos de cómo se vive la historia desde dentro, acompañando a Melania en su regreso a la vida pública durante el segundo mandato de Donald Trump.

Melania Trump presenta el adelanto de su esperado documental.

Las imágenes incluyen escenas de actos oficiales, viajes en el Air Force One, reuniones en la Casa Blanca y momentos entre bastidores que revelan el funcionamiento interno del poder, así como la rutina diaria de la Primera Dama.

Intimidad, polémica y una producción millonaria

Uno de los aspectos más comentados del adelanto es el foco en la vida cotidiana de Melania Trump: la elección de sus looks, la preparación para eventos oficiales, los protocolos de seguridad y escenas más personales, como intercambios distendidos con el presidente durante llamadas telefónicas.

El proyecto tuvo un costo cercano a los 40 millones de dólares y cuenta con Donald Trump y la propia Melania Trump como productores ejecutivos. Está dirigido por Brett Ratner y fue adquirido por Amazon MGM Studios, lo que garantiza su posterior estreno en Amazon Prime Video, ampliando su alcance global.