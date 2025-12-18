0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026: fecha y hora

Donald Trump confirma CHEQUE de US$1,776 antes de Navidad: ¿eres uno de los beneficiarios? Descúbrelo AQUÍ

Donald Trump anuncia un cheque de US$1,776 que llegará antes de Navidad. Descubre si estás dentro del grupo seleccionado para recibirlo.

Gabriela Zevallos
Trump anuncia un cheque de US$1,776 que llegará antes de Navidad.
Trump anuncia un cheque de US$1,776 que llegará antes de Navidad. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Millones de familias en estados como California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Arizona sienten la presión del costo de vida. En este contexto, el presidente Donald Trump confirmó la llegada de un cheque único de US$1,776, llamado "Warrior Dividend", que beneficiará a un grupo específico de militares antes de Navidad.

Inmigrantes con TPS: esta opción evitará que sean deportados y puedan mantener el estatus.

PUEDES VER: BUENAS NOTICIAS para inmigrantes con TPS: esta gran OPCIÓN podría evitar que sean DEPORTADOS y puedan mantener el estatus en EE. UU.

El anuncio busca reconocer el servicio militar, y no representa un estímulo general para toda la población estadounidense, un detalle clave para comprender su alcance real.

¿Qué es el "Warrior Dividend"?

El "Warrior Dividend" es un pago simbólico ligado al año de fundación de Estados Unidos, 1776. Según Trump, forma parte de un paquete de apoyo a las Fuerzas Armadas, destinado a militares en servicio activo y reservistas.

Donald Trump

Trump anuncia un cheque de US$1,776 que llegará antes de Navidad.

El cheque se entregará como suplemento único a la asignación básica de vivienda, un apoyo habitual para quienes viven dentro o fuera de bases militares. El objetivo es aliviar los gastos de vivienda, alimentación y salud, especialmente en áreas con alta presencia hispana.

Quiénes recibirán el cheque y cómo se pagará

El pago alcanza aproximadamente a 1,45 millones de miembros de las Fuerzas Armadas, con rangos O‑6 o inferiores. Se otorgará automáticamente como complemento de la asignación básica de vivienda, y se espera que comience a llegar antes de Navidad.

Esto incluye a miles de militares latinos desplegados o con base en estados como California, Texas, Florida, Arizona, Nevada, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.

Lo más visto

  1. ALERTA en Walmart de East Rome: encuentran a un hombre en posesión de un psicoestimulante

  2. PELIGRO en el baño de un Walmart en Carolina del Sur: mujer lucha contra hombre que intenta agredirla

  3. ALERTA para ciudadanos y extranjeros en EE. UU.: IRS puede EMBARGAR cuentas y bienes si no cumples con estas obligaciones fiscales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano