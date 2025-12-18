Donald Trump confirma CHEQUE de US$1,776 antes de Navidad: ¿eres uno de los beneficiarios? Descúbrelo AQUÍ

Millones de familias en estados como California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Arizona sienten la presión del costo de vida. En este contexto, el presidente Donald Trump confirmó la llegada de un cheque único de US$1,776, llamado "Warrior Dividend", que beneficiará a un grupo específico de militares antes de Navidad.

El anuncio busca reconocer el servicio militar, y no representa un estímulo general para toda la población estadounidense, un detalle clave para comprender su alcance real.

¿Qué es el "Warrior Dividend"?

El "Warrior Dividend" es un pago simbólico ligado al año de fundación de Estados Unidos, 1776. Según Trump, forma parte de un paquete de apoyo a las Fuerzas Armadas, destinado a militares en servicio activo y reservistas.

Trump anuncia un cheque de US$1,776 que llegará antes de Navidad.

El cheque se entregará como suplemento único a la asignación básica de vivienda, un apoyo habitual para quienes viven dentro o fuera de bases militares. El objetivo es aliviar los gastos de vivienda, alimentación y salud, especialmente en áreas con alta presencia hispana.

Quiénes recibirán el cheque y cómo se pagará

El pago alcanza aproximadamente a 1,45 millones de miembros de las Fuerzas Armadas, con rangos O‑6 o inferiores. Se otorgará automáticamente como complemento de la asignación básica de vivienda, y se espera que comience a llegar antes de Navidad.

Esto incluye a miles de militares latinos desplegados o con base en estados como California, Texas, Florida, Arizona, Nevada, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.