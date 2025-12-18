- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Liga de Quito vs Universidad Católica
Donald Trump confirma CHEQUE de US$1,776 antes de Navidad: ¿eres uno de los beneficiarios? Descúbrelo AQUÍ
Donald Trump anuncia un cheque de US$1,776 que llegará antes de Navidad. Descubre si estás dentro del grupo seleccionado para recibirlo.
Millones de familias en estados como California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Arizona sienten la presión del costo de vida. En este contexto, el presidente Donald Trump confirmó la llegada de un cheque único de US$1,776, llamado "Warrior Dividend", que beneficiará a un grupo específico de militares antes de Navidad.
PUEDES VER: BUENAS NOTICIAS para inmigrantes con TPS: esta gran OPCIÓN podría evitar que sean DEPORTADOS y puedan mantener el estatus en EE. UU.
El anuncio busca reconocer el servicio militar, y no representa un estímulo general para toda la población estadounidense, un detalle clave para comprender su alcance real.
¿Qué es el "Warrior Dividend"?
El "Warrior Dividend" es un pago simbólico ligado al año de fundación de Estados Unidos, 1776. Según Trump, forma parte de un paquete de apoyo a las Fuerzas Armadas, destinado a militares en servicio activo y reservistas.
Trump anuncia un cheque de US$1,776 que llegará antes de Navidad.
El cheque se entregará como suplemento único a la asignación básica de vivienda, un apoyo habitual para quienes viven dentro o fuera de bases militares. El objetivo es aliviar los gastos de vivienda, alimentación y salud, especialmente en áreas con alta presencia hispana.
Quiénes recibirán el cheque y cómo se pagará
El pago alcanza aproximadamente a 1,45 millones de miembros de las Fuerzas Armadas, con rangos O‑6 o inferiores. Se otorgará automáticamente como complemento de la asignación básica de vivienda, y se espera que comience a llegar antes de Navidad.
Esto incluye a miles de militares latinos desplegados o con base en estados como California, Texas, Florida, Arizona, Nevada, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
- 1
ALERTA en Walmart de East Rome: encuentran a un hombre en posesión de un psicoestimulante
- 2
PELIGRO en el baño de un Walmart en Carolina del Sur: mujer lucha contra hombre que intenta agredirla
- 3
ALERTA para ciudadanos y extranjeros en EE. UU.: IRS puede EMBARGAR cuentas y bienes si no cumples con estas obligaciones fiscales
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90