Venezuela: Donald Trump anunció que "comenzarán los bombardeos en tierra" para combatir el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno ampliará la campaña militar antidrogas con ataques focalizados contra las organizaciones criminales transnacionales responsables del tráfico de estupefaciente hacia Norteamérica.

Según explico el mandatario, esta nueva etapa representa un cambio estratégico dentro de la política de seguridad nacional y busca complementar las operaciones navales que, de acuerdo con cifras oficiales, lograron frenar gran parte del ingreso de drogas por vía marítima.

Nueva fase de la ofensiva antidrogas de Estados Unidos

Durante una intervención en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense señaló que la estrategia incluye acciones militares terrestres, además de las ya implementadas operaciones marítimas. Aunque reconoció que parte de estas acciones se desarrollarán en suelo venezolano, aclaró que el objetivo central no es un país específico, sino las redes criminales que operan en la región.

Donald Trump anunció bombardeos en Venezuela para combatir narcotráfico.

"No se trata solo de bombardeos de tierra en Venezuela. Se trata de bombardeos de tierra contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo", afirmó. Asimismo, sostuvo que la fase naval permitió interceptar hasta el 96% de las drogas que ingresaban por mar y aseguró que esta estrategia habría salvado aproximadamente 25.000 vidas en EE. UU.. Sin embargo, reconoció que el narcotráfico ha comenzado a diversificar sus rutas, lo que motivó el cambio operacional.

Presión militar y sanciones contra el régimen de Maduro

El anuncio de Trump se produce en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro, acompañado por nuevas sanciones económicas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. El secretario Scott Bessent afirmó que el líder chavista y sus asociados "están inundando Estados Unidos con drogas", mientras que la Casa Blanca sostiene que la combinación de acciones militares y sanciones económicas busca desarticular las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

Estas medidas incluyen el bloqueo de bienes y la prohibición de operar en territorio estadounidense a empresas, embarcaciones y personas al círculo chavista, acusadas de facilitar operaciones de narcotráfico y contrabando de petróleo. Actualmente, el despliegue estadounidense en la región incluye alrededor de 15.000 efectivos, un portaaviones, buques de guerra, guardacostas, aviones de combate y bombarderos estratégicos.