- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Rusia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
PELIGRO en Costco: Retiran urgente este popular producto que podría EXPLOTAR en tus manos, revisa AQUÍ si lo compraste
Casi un millón de botellas del prosecco Kirkland Signature Valdobbiadene fueron retiradas de tiendas Costco por riesgo de rotura que podría causar heridas.
Una nueva advertencia de seguridad golpea a los consumidores de Costco. La cadena minorista anunció el retiro inmediato de casi un millón de botellas del prosecco Kirkland Signature Valdobbiadene DOCG, tras detectarse que algunas botellas podrían estallar o astillarse sin previo aviso, incluso sin ser manipuladas.
PUEDES VER: ATENCIÓN trabajadores en EE. UU: habrá FERIADO este jueves y se extiende el descanso hasta el domingo
Riesgo y alcance del retiro
La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) confirmó que el vidrio del envase representa un riesgo de laceración, por lo que exhortó a los clientes a no abrir ni conservar las botellas afectadas. El producto fue vendido entre abril y agosto de 2025 en tiendas de varios estados del medio oeste del país, con un precio promedio de 8 dólares por unidad.
CPSC alerta: botellas podrían astillarse.
El prosecco fue distribuido por F&F Fine Wines International Inc., conocida comercialmente como Ethica Wines, empresa que reconoció haber recibido diez reportes de botellas dañadas, uno de ellos con una persona lesionada. La compañía colabora con las autoridades para investigar el origen del problema y garantizar la devolución segura de los productos.
Los consumidores que adquirieron el Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG (UPC 196633883742 / artículo 1879870) pueden comunicarse con Ethica Wines al 786-810-7132 o al correo customercare@ethicawines.com para recibir un reembolso completo y las instrucciones de eliminación del producto afectado.
La CPSC insiste en no abrir las botellas sospechosas y desecharlas con precaución, ya que el riesgo persiste incluso en aquellas que permanecen selladas.
¿Qué deben hacer los consumidores afectados?
- No abrir ni manipular las botellas del prosecco retirado.
- Identificar el lote con el código UPC 196633883742 o el número de artículo 1879870.
- Desechar el producto de manera segura, evitando cortes o exposición al vidrio.
- Contactar a Ethica Wines por teléfono (786-810-7132) o correo electrónico (customercare@ethicawines.com).
- Solicitar el reembolso completo y seguir las instrucciones oficiales de devolución.
- 1
ALERTA en Walmart de Houston: reportan TIROTEO con adulto mayor baleado tras ser encañonado en estacionamiento
- 2
ALERTA inmigrante en EE. UU.: tras fin a la extensión de permisos de trabajo, esta recomendación de USCIS hará que NO te perjudiques
- 3
ALERTA inmigrantes: ICE activa nueva tecnología para rastrear AUTOS desde HOY en Estados Unidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90