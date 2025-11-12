PELIGRO en Costco: Retiran urgente este popular producto que podría EXPLOTAR en tus manos, revisa AQUÍ si lo compraste

Una nueva advertencia de seguridad golpea a los consumidores de Costco. La cadena minorista anunció el retiro inmediato de casi un millón de botellas del prosecco Kirkland Signature Valdobbiadene DOCG, tras detectarse que algunas botellas podrían estallar o astillarse sin previo aviso, incluso sin ser manipuladas.

Riesgo y alcance del retiro

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) confirmó que el vidrio del envase representa un riesgo de laceración, por lo que exhortó a los clientes a no abrir ni conservar las botellas afectadas. El producto fue vendido entre abril y agosto de 2025 en tiendas de varios estados del medio oeste del país, con un precio promedio de 8 dólares por unidad.

CPSC alerta: botellas podrían astillarse.

El prosecco fue distribuido por F&F Fine Wines International Inc., conocida comercialmente como Ethica Wines, empresa que reconoció haber recibido diez reportes de botellas dañadas, uno de ellos con una persona lesionada. La compañía colabora con las autoridades para investigar el origen del problema y garantizar la devolución segura de los productos.

Los consumidores que adquirieron el Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG (UPC 196633883742 / artículo 1879870) pueden comunicarse con Ethica Wines al 786-810-7132 o al correo customercare@ethicawines.com para recibir un reembolso completo y las instrucciones de eliminación del producto afectado.

La CPSC insiste en no abrir las botellas sospechosas y desecharlas con precaución, ya que el riesgo persiste incluso en aquellas que permanecen selladas.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?