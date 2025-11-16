BUENA NOTICIA para inmigrantes: tribunal suspende orden de Trump que bloquea a extranjeros de obtener un beneficio clave

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia emitió una suspensión de emergencia que, por el momento, impide que el gobierno del presidente Donald Trump restrinja las licencias y permisos de conducir comerciales para determinados grupos de inmigrantes.

La medida busca proteger a los beneficiarios de DACA, a los solicitantes de asilo, a los refugiados y a otros trabajadores extranjeros autorizados, quienes se verían afectados por la normativa de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés).

Tribunal suspende la orden de Donald Trump que bloquea a inmigrantes de obtener licencias de servicios

La norma de la FMCSA habría impedido que ciertos grupos de inmigrantes obtuvieran licencias comerciales, poniendo en riesgo sus empleos y la seguridad vial.

Según el tribunal, no se han demostrado beneficios claros de seguridad derivados de la medida. Por el contrario, se presentaron pruebas que sugieren que sustituir a conductores experimentados por personal nuevo e inexperto podría aumentar los riesgos tanto en el transporte público como en el de carga.

El fallo destaca que los demandantes tienen altas probabilidades de éxito al argumentar que la FMCSA actuó de manera "arbitraria y caprichosa" al emitir la norma, lo que afectó a miles de trabajadores en todo el país.

La Corte de Apelaciones detuvo la suspensión de licencias a miles de inmigrantes.

¿Cómo afecta la norma a las comunidades inmigrantes y a los trabajadores esenciales en Estados Unidos?

Abogados y organizaciones civiles advierten que la medida del gobierno podría haber dejado sin empleo a aproximadamente 200 000 inmigrantes, perjudicando su sustento y afectando a las comunidades que dependen de su trabajo. Wendy Liu, del Public Citizen Litigation Group, subrayó que la decisión del tribunal ofrece un respiro a estos conductores, permitiéndoles continuar trabajando y mantener a sus familias.

La demanda, conocida como Rivera Luján vs. FMCSA, fue presentada por individuos y sindicatos, incluidos la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME) y la Federación Estadounidense de Maestros (AFT).

Aunque la decisión del tribunal no es definitiva y la norma aún está abierta a comentarios hasta el 28 de noviembre, el fallo temporal garantiza que las licencias no se retiren mientras se analiza el caso.

Randi Weingarten, presidenta de la AFT, destacó que la medida afectaba a conductores de autobuses escolares y a otros trabajadores esenciales, agravando la escasez de personal en sectores críticos. La decisión judicial se interpreta como un alivio para miles de inmigrantes que contribuyen al sistema laboral y cumplen la ley en Estados Unidos.