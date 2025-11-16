ALARMANTE detención de inmigrantes: ICE arresta a solicitantes de Green Card durante sus ENTREVISTAS, afirman abogados

Abogados de inmigración en San Diego alertan sobre un patrón inusual de detenciones que se está registrando en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Según especialistas legales, varios solicitantes de la Green Card están siendo arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante entrevistas que deberían ser rutinarias, una práctica que muchos consideran sin precedentes.

Abogados de inmigración en San Diego denuncian detenciones durante entrevistas de Green Card

El miércoles por la mañana, al menos tres personas fueron detenidas en la oficina central del USCIS en San Diego mientras acudían a citas programadas para gestionar su residencia permanente, según confirmaron varios abogados a ABC 10News.

La abogada de inmigración Tessa Cabrera explicó uno de los casos: "El agente dijo: 'Vuelvo enseguida' y salió. Justo en ese momento, entraron dos agentes de ICE, le preguntaron su nombre y lo esposaron".

Su cliente, un ciudadano mexicano residente en Estados Unidos desde 2002 y presentado como solicitante por su hija, ciudadana estadounidense, fue llevado al sótano del edificio federal y actualmente permanece detenido en el Centro de Detención de Otay Mesa.

ICE Inmigración

Cabrera agregó que la orden de arresto provino del Departamento de Seguridad Nacional y se basa en "causa probable, derivada de declaraciones hechas durante la entrevista o de evidencia de que la persona carece de estatus migratorio o es deportable conforme a la ley". La abogada destacó: "Eso me hace pensar que utilizan la información recopilada en la entrevista para la tarjeta verde para luego decidir que era alguien a quien podían detener".

Otros dos abogados de inmigración también confirmaron a ABC 10News que sus clientes, con visas vencidas, fueron detenidos en circunstancias similares durante citas rutinarias.

USCIS defiende su procedimiento y detalla por qué podrían detener a inmigrantes en EE. UU.

La oficina del USCIS en el centro de San Diego gestiona trámites de inmigración, que incluyen la tarjeta verde y la naturalización. En un comunicado oficial, la agencia señaló:

"El USCIS es responsable de administrar el sistema legal de inmigración de Estados Unidos y de garantizar la integridad del proceso migratorio. La agencia protege la seguridad pública y los intereses de seguridad nacional del pueblo estadounidense mediante la evaluación y verificación de los extranjeros que llegan a esta nación. Los extranjeros en el país deben respetar nuestras leyes o afrontar las consecuencias".

La entidad aclaró que las detenciones pueden ocurrir si existen órdenes de arresto vigentes, órdenes de deportación o antecedentes de fraude, delitos u otras infracciones cometidas en Estados Unidos.

Por su parte, Cabrera aseguró que su cliente no tiene antecedentes penales, aunque ahora enfrenta un proceso de deportación, y que su audiencia judicial está programada para principios de diciembre.