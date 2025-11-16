CUIDADO en Charlotte: agentes migratorios arrestan 6 personas en las afueras de Walmart

El último fin de semana ha sido bastante oscuro para los residentes de Charlotte como para toda Carolina del Norte cuando ICE o la Patrulla Fronteriza (CBP) anunciaron su llegada a la ciudad más grande del estado con la finalidad de realizar redadas para capturar y, posteriormente, deportar a migrantes indocumentados.

En ese contexto, ciudadanos de Charlotte han reportado el cuestionable accionar de la CBP en las inmediaciones de un Walmart local, donde no solo se dedicaron a interrogar sobre el estatus migratorio de personas "sospechas", sino también a arrestar a un número no menor de estas, lo cual ha causado mucha indignación.

Arrestos en estacionamiento de Walmart

El Charlotte Observer recoge el testimonio de Adam Maaroufi, gerente en Nazo´s Mediterranean Bowls and Salads, quien contó que fue testigo de cómo tres agentes acorralaron a un hombre en las afueras de este restaurant. Inicialmente, relata, le preguntaron por sus estatus migratorio, pero luego vio cómo los mismos detuvieron a unos 6 hombres que pasaban por el estacionamiento del Walmart aledaño.

El entrevistado insistió en que los agentes se acercaban a las personas al azar, teniendo como punto de acción principal el estacionamiento del Walmart local: "Parece que, simplemente, se les acercan y le dicen: 'oye, tú...' (...) pensé que uno de los chicos se estaba acercando (...) salieron en cinco minutos. Fue muy, muy duro de ver".

El Charlotte Observer asegura que escenas similares a las presenciadas por Maaroufi se están dando en diversas partes de Charlotte, pero también en Pineville y Matthews. En estos casos, se reportaron agentes federales con los rostros cubiertos con máscaras, vestimenta con la cual se dieron a la labor de arrestar personas.

La indignación de la población llegó a tal que la mayoría de los negocios en la avenida central de Charlotte tomaron la decisión de cerrar por ese día.

Agentes federales en Charlotte vienen de Chicago

Es importante mencionar que estos agentes federales de ICE y la CBP vienen procedentes desde Chicago, ciudad donde se reportaron en video cientos de imágenes dramáticas de arrestos a inmigrantes, por lo que nada descarta que este patrón se repita en Carolina del Norte.

De momento, se sabe que el operativo en Charlotte comenzó en horas de la mañana del sábado 15 de noviembre, pero, hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre las agencias federales que participan en el operativo, ni tampoco cuántos agentes fueron desplegados a la ciudad más grande de este estado.