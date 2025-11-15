- Hoy:
ALERTA en Walmart en Chelmsford: reportan el ARRESTO de un hombre de 32 años que se exhibió en tienda ante empleados y clientes
Un sujeto de Lawrence habría se habría mostrado desnudo frente a trabajadores y compradores de un establecimiento de Walmart en EE. UU. ¿Qué sucedió?
ATENCIÓN: un hombre fue arrestado la mañana del viernes 14 de noviembre tras ser acusado de exhibicionismo frente a los clientes y trabajadores de un conocido Walmart en Chelmsford, Massachusetts, en Estados Unidos. Según informó la policía local, se registraron llamadas sobre el incidente, lo que llevó a la intervención de las autoridades en el establecimiento. ¿Qué se sabe al respecto?
Walmart: arrestan a hombre de 32 años que se exhibió en tienda ante empleados y clientes
Recientemente, el medio WCVB y las autoridades informaron que, Jason J. Ruggs, un hombre de 32 años originario de Lawrence, se encuentra en una complicada situación tras enfrentar cargos, entre ellos exhibicionismo público, grave perturbación de la paz y conducta desordenada, esto luego de ser evidenciado caminando desnudo en la tienda.
La policía de Chelmsford se refirió a las últimas denuncias de clientes de una tienda que informaron sobre las acciones inapropiadas que cometió Ruggs, quien se había exhibido en varias ocasiones.
Al percatarse de la llegada de las autoridades, Ruggs abandonó el lugar, pero fue localizado poco después por los agentes Landon Johnson, Christopher Robinson y Riley O'Keefe, quienes lo encontraron a pie cerca del límite de Lowell. Su oportuno arresto se realizó sin contratiempos, y Ruggs deberá presentarse ante el tribunal de distrito de Lowell el próximo lunes 17 de noviembre.
No obstante, no se revelaron más detalles al respecto ni tampoco algún cargo adicional a los ya mencionados en líneas arriba.
¿Qué dijo el jefe de la policía tras lo sucedido en el Walmart de Chelmsford?
El subjefe de dicha ciudad de EE. UU., Gary Hannagan, no dudó en resaltar la pronta actuación de los agentes ante un incidente que generó inquietud entre empleados y clientes. "Se trató de una situación alarmante que, como es natural, causó preocupación", manifestó.
Además, respondió con otro contundente mensaje sobre los agentes de la zona. "Nuestros agentes actuaron con rapidez, colaboraron de manera efectiva y lograron arrestar al sospechoso sin poner en peligro al público", sentenció.
