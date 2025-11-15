¡ALERTA Carolina del Norte! gobierno de Trump anuncia redadas contra migrantes en Charlotte: "deberían detener narcotraficantes"

Malas noticias para los inmigrantes que viven en Charlotte y en toda Carolina del Norte, porque le gobierno de los Estados Unidos anunció la llegada este sábado 15 de noviembre de las agencias de migración para realizar las respectivas redadas que tiene por objetivo arrestar y deportar migrantes.

ICE inicia redadas en Charlotte, Carolina del Norte

Los primeros en protestar por esta medida fueron la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles y un sinnúmeros de autoridades locales se expresaron en contra de esto, quejas que vinieron acompañadas de videos de, por ejemplo, Paula Walker Coleman, quien grabó uno de los incidentes que tenía lugar en un estacionamiento cuando se llevaba a cabo el arresto de una mujer.

Para NBC News, Coleman declaró: "estaba cerca de su coche grabando y su mano golpeó el coche mientras grababa, por lo que saltaron del vehículo. Por eso decía que le temblaba la mano y que la hizo tocar su coche".

Lideres locales se oponen a presencia de ICE

Estas redadas tiene por nombre Operación Charlotte Web a cargo de Greg Bovino, comandante general de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos: "Estamos desplegando un gran número de agentes del Departamento de Seguridad Nacional en Charlotte para garantizar la seguridad de los estadounidenses y eliminar las amenazas a a la seguridad pública", dice el comunicado del portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

"Ha habido demasiadas víctimas de inmigrantes ilegales con antecedentes penales, y el presidente Trump y la secretaria Noem tomarán medidas para proteger a los estadounidenses cuando los políticos de ciudades santuario no lo hagan".

Contrario a esto, Josh Stein (demócrata), Gobernador de Carolina del Norte, dijo: "todos deberíamos centrarnos en detener a los delincuentes violentos y narcotraficantes. Desafortunadamente, eso no es lo que siempre hemos visto con los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza en Chicago y en otras partes del país".

Tras la llegada de la agencias migratorias, Vi Lyles, alcaldesa de Charlotte, Mark Jerrell, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de la ciudad, junto con Stephanie Sneed, presidenta de la junta local de educación, emitieron una declaración conjunta: "Es fundamental que todos los residentes se sientan seguros en nuestra comunidad y sepan que pueden vivir sus vidas sin temor a caminar por la calle, ir a la escuela, al trabajo o al supermercado".

Lo que opina el gobierno de Trump

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) deslindó cualquier actividad junto a las agencias migratorias como ICE: "Los agente CMPD no están autorizados a ayudar con las órdenes administrativas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que son de naturaleza civil y no penal".

Por su parte, Tricia McLaughlin, subsecretaria adjunta de Seguridad Nacional dijo lo siguiente al confirmar el inicio de las redadas en la ciudad más grande del estado de Carolina del Norte: "Los estadounidenses deberían poder vivir sin miedo a que inmigrantes ilegales criminales y violentos los lastimen a ellos, sus familias o a sus vecinos".