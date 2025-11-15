ALARMA en California: anuncian peligro de inundaciones por fuerte tormenta afectando a 20 millones de personas

La fuertes lluvias producto de la tormenta que azota desde hace unos días el sur de California, Estados Unidos, está lejos de acabar, de hecho, lo peor aún está por venir, ya que las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dieron la alerta de inundaciones, las cuales podría poner en riesgo a unas 20 millones de personas que viven en dicha zona, en estas Los Ángeles, Beverly Hills y Hollywood.

Inundaciones y deslizamientos por fuertes lluvias

Pero, estas no son las únicas malas noticias, pues además de las inundaciones, existe la posibilidad de darse deslizamiento de tierra en las zonas afectadas por incendios forestales.

El NWS prevé que las lluvia seguirán fuerte por casi todo el sábado, razón por la cual en varias zonas se están llevando a cabo sendas evacuaciones en diversas comunidades, así como en lugares en zonas afectadas por incendios.

De hecho, el llamado de alerta por inundaciones del Servicio Meteorológico Nacional comprende una franja del condado de Los Ángeles, la cual va desde Santa Clarita hasta llegar a Glendora. Por ejemplo, solo en esta zona hay unas 4,5 millones de personas repartidas en:

Burbank, Griffith Park, North Hollywood, Universal CIty, Pasadena, Hollywood, Van Nuys, el centro de Los Ángeles, Mount Wilson, Alhambra, Beverly Hills, Encino, Northridge, Santa Clarita, Chatsworth, Woodlnad Hills, West Covina, Glendora, Altadena, Sunland, así como al área consumida por el incendio Eaton.

Hay que tener en cuenta que, horas ante de este aviso, también se dio la alerta de inundaciones repentinas para localidades como Torrance, Compton o Inglewood.

¿Cuáles son las medidas que se han tomado? de momento las autoridades instaron a los residentes de estas zonas a movilizarse hacia terrenos elevados, pero también apartados de las áreas dañados por el incendio.

La situación de Los Ángeles

En el caso de Los Ángeles, abc7 reporta que, de acuerdo a lo dicho por el jefe de policía de la ciudad, Jim McDonnell, hasta el momento, 126 viviendas han sido afectadas por la orden de evacuación, todas estas se encuentran en la periferia de la zona quemada por el incendio de Palisades.

"Debido al mayor riesgo de aludes de lodo y escombros, la ciudad ha emitido una orden de evacuación para propiedades específicas consideradas vulnerables a riesgos de seguridad, y una parte significativa de esas propiedades se encuentran dentro de la zona quemada de Pacific Palisades", dijo Jim McDonnell.

Evacuaciones obligatorias en Altadena

En lugares como Altadena, en oscuridad total, solo acompañados por las luces de sus linternas, los agentes del orden van puerta por puerta con la orden de evacuación obligatoria en viviendas individuales. Eso quiere decir que los residentes deben estar listos para irse. Esta zona la ha pasado particularmente mal, dado que todo el año se vieron afectados por diversos incendios.

Personal autorizado del departamento de obras públicas colocaron barreras de contención tipo K a lo largo de algunas pendientes pronunciadas del área de Altadena con la finalidad de evitar que la carretera presa de los escombros