¡ATENCIÓN! Walmart retira camiseta con supuesto saludo nazi tras protestas de clientes: "actuamos de inmediato"

Walmart está, una vez más, en el ojo de la tormenta, a causa de una avalancha de críticas contra cadenas de supermercados y almacenes más popular de los Estados Unidos por vender una camiseta que, a opinión de muchos, hace apología al saludo nazi.

Una camiseta polémica en Walmart

Todo esto sucedió en la tienda online de Walmart, por lo que tras la protesta de los usuarios, la compañía tomó la sabia decisión de retirar dicho producto de su catálogo web, es decir, ya no se puede encontrar una camiseta y sudadera con capucha en colores gris y negro con la frase "Paper Beats Rock" que hace alusión al juego infantil piedra, papel o tijera.

Pero, debajo del texto notamos una mano extendida que representa el papel, pero que muchos ven como alusión al saludo nazi. Ante esto, un portavoz de Walmart envió un comunicado al Daily Mail asegurando que tienen cero tolerancia al discurso de odio: "Los artículos en cuestión fueron publicados por un vendedor externo y han sido eliminados de nuestro sitio por violar nuestra política de productos prohibidos".

Y añadió: "Cuando se detectan problemas como este, actuamos de inmediato para eliminarlos y reforzar nuestros sistemas para evitar que se repitan. La confianza de nuestros clientes y la integridad de nuestra plataforma siguen siendo primordiales", una política que también se puede leer en su sitio web.

No es la primera vez que Walmart vende ropa con mensajes polémicos.

No es la primera vez que ocurre algo así

De hecho, la imagen de la camiseta en cuestión dio la vuelta en redes sociales, sobre todo en Reddit, por lo que en el subreddit March Against Nazis, donde algunos usuarios salieron a aclarar el tema: "Este artículo lo vende un vendedor particular, no Walmart, y obviamente está infringiendo las política de Walmart para vendedores".

Sin embargo, este no sería el primer episodio de ropa de Walmart con mensaje y símbolos polémicos. Uno de los más notorios ocurrió con una camiseta de Screwdriver, un grupo musical y supremacista blanco. La remera mostraba un puño blanco alzado sobre un fondo negro donde se leía "White Power" (Poder Blanco). Luego de las denuncias, la cadena lo retiró de su portal web.