ALERTA en Costco: Retiran más de 900,000 botellas de Prosecco Kirkland por riesgo de ruptura y laceraciones

Costco ha retirado del mercado casi un millón de botellas de su vino espumoso Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG debido a un problema en el envase que podría poner en riesgo la seguridad de los consumidores. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor alertó sobre la posibilidad de que estas botellas se rompan espontáneamente, lo que podría causar laceraciones.

Este retiro afecta a unos 941,400 productos distribuidos en 12 estados de EE. UU., lo que representa un riesgo serio para quienes hayan adquirido el vino en el período de venta, entre abril y agosto de 2025. La causa del retiro no está relacionada con la calidad del prosecco en sí, sino con un defecto en el vidrio de las botellas, probablemente debido a un error de control de calidad durante el embotellado en Italia.

¿Qué botellas de Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG están en riesgo?

El retiro afecta a las botellas de Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG distribuidas en doce estados de EE. UU., específicamente en el Medio Oeste y Sureste. Los consumidores que hayan comprado este producto entre abril y agosto de 2025 deben estar alertas, ya que las botellas defectuosas presentan un riesgo serio de ruptura, lo que podría causar laceraciones graves.

Costco retira vino por riesgo de laceraciones.

Para identificar las botellas retiradas, ten en cuenta las siguientes características:

Nombre del producto: Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG

Número de unidades retiradas: Aproximadamente 941,400

Distribuido por: F&F Fine Wines International Inc. (Ethica Wines)

La denominación DOCG asegura que el producto es de alta calidad, lo que hace aún más sorprendente que este defecto haya pasado el control de calidad. El fabricante F&F Fine Wines International ha solicitado que los consumidores dejen de usar el producto inmediatamente.

Instrucciones para deshacerse de las botellas retiradas de forma segura

Dado que las botellas afectadas representan un riesgo de laceración al romperse, Costco y el distribuidor F&F Fine Wines han emitido instrucciones claras sobre cómo desecharlas de manera segura. Es crucial seguir este procedimiento para evitar cualquier accidente o lesión:

No abrir la botella. No intentes destaparla bajo ninguna circunstancia.

No intentes destaparla bajo ninguna circunstancia. Envuelve la botella. Usa toallas de papel gruesas o un paño resistente para envolver la botella completamente, protegiendo el vidrio quebrado.

Usa toallas de papel gruesas o un paño resistente para envolver la botella completamente, protegiendo el vidrio quebrado. Coloca la botella envuelta en una bolsa plástica resistente. Esto ayudará a contener cualquier fragmento de vidrio.

Esto ayudará a contener cualquier fragmento de vidrio. Deséchala en la basura doméstica. Coloca el paquete envuelto en el contenedor de residuos general, nunca en reciclaje.

Importante: No devuelvas el producto a Costco. La empresa recomienda contactar para recibir un reembolso completo por la compra del producto retirado.