ALERTA consumidores en EE. UU.: Walmart cerrará sus tiendas este día; organiza tus compras con anticipación
Walmart cerrará sus tiendas este día; planifica tus compras y descubre cómo aprovechar los descuentos de Black Friday y Cyber Monday.
Walmart anunció que cerrará sus tiendas en Estados Unidos este día, generando alerta entre consumidores que buscan planificar sus compras con anticipación. La reapertura coincidirá con uno de los eventos de descuentos más esperados del año: el Black Friday, ofreciendo promociones tanto en tiendas físicas como en línea.
PUEDES VER: ALERTA ciudadanos en EE. UU.: la Corte Suprema permite a Donald Trump SUSPENDER los fondos del SNAP
El cierre se realizará el jueves 27 de noviembre, en el marco del feriado de Acción de Gracias, una de las fechas más importantes del calendario estadounidense. Aunque Walmart no observa tantos feriados como otros minoristas, sí suspende operaciones en este día, por lo que los consumidores deben anticipar sus compras para asegurarse de obtener productos esenciales y artículos de temporada.
Horarios y cierres de tiendas en Acción de Gracias
El jueves 27 de noviembre, todas las sucursales de Walmart en Estados Unidos permanecerán cerradas por el feriado de Acción de Gracias. Durante esta jornada, otros supermercados como Target y Costco también aplican cierres o reducen horarios. Además, bancos, escuelas y oficinas gubernamentales suspenderán sus actividades, siguiendo la normativa federal del día festivo.
Walmart cerrará sus tiendas en este día especial, planifica tus compras.
Los restaurantes y comercios seleccionados podrían operar con horarios especiales, pero la mayoría de las tiendas grandes permanecerán cerradas. Esto obliga a los consumidores a planificar sus compras de alimentos, electrónicos y artículos de temporada con anticipación, evitando contratiempos o saturación en tiendas físicas y plataformas en línea.
Ofertas de Black Friday y Cyber Monday en Walmart
Aunque Walmart permanecerá cerrado el 27 de noviembre, los clientes podrán acceder a descuentos anticipados de Black Friday. Las primeras promociones estarán disponibles del 14 al 16 de noviembre, tanto en línea como en tiendas, con acceso anticipado de cinco horas para miembros de Walmart+ desde el 13 de noviembre a las 7:00 p.m. ET.
El segundo bloque de ofertas se realizará del 25 al 27 de noviembre en línea, y del 28 al 30 de noviembre en tiendas y en línea, nuevamente con acceso anticipado para miembros de Walmart+. Además, Cyber Monday, el 1 de diciembre, ofrecerá descuentos solo en línea, con cinco horas de acceso anticipado para suscriptores. Los consumidores deben anticipar sus compras y aprovechar estas promociones para no perderse las mejores oportunidades.
