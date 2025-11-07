- Hoy:
ALERTA inmigrantes en Estados Unidos: Zohran Mamdani lanza un contundente pedido que podría cambiarlo todo para residentes y recién llegados
El nuevo alcalde de Nueva York lanzó su portal de empleos y busca profesionales para su gestión. Así puedes postular desde hoy mismo.
Zohran Mamdani, recién electo alcalde de Nueva York, ya impulsa sus primeros pasos para construir la administración que lo acompañará en los próximos años. Con una visión progresista y foco en viviendas asequibles, aseguró que necesita "a los mejores talentos" para lograr sus objetivos.
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes: Estados Unidos exigirá ADN en solicitudes de visa y ampliará el control biométrico
Su llegada al cargo despertó gran interés social, especialmente entre las comunidades inmigrantes que ven en su mandato una oportunidad para ampliar derechos y mejorar el acceso a servicios clave.
El nuevo alcalde habilita un portal para que profesionales envíen su currículum y apliquen a su equipo.
Mamdani abre convocatoria laboral
El nuevo alcalde anunció oficialmente que la ciudad está contratando personal, y habilitó un portal para enviar currículums y datos profesionales. Aunque no especificó si personas extranjeras sin ciudadanía podrán aplicar, la convocatoria está abierta al público general.
"Estamos contratando en Nueva York para cumplir con nuestras metas de vivienda asequible. ¿Te interesa?", escribió Mamdani en su cuenta de X, invitando a profesionales a postular cuanto antes.
Cómo postular al equipo del alcalde
Para aplicar, se debe ingresar al sitio "A New Era for New York City" y completar un formulario con:
- Nombre y apellido
- Correo electrónico
- Teléfono
- Dirección actual
- Currículum
- Portafolio o sitio web (opcional)
Luego, se debe seleccionar el área en la que se desea contribuir. Entre las opciones disponibles se encuentran:
- Comunicaciones & Digital
- Tecnología y análisis de datos
- Administración y Recursos Humanos
- Gestión comunitaria y políticas públicas
- Vivienda y desarrollo urbano
Mamdani afirmó que busca servidores públicos “dedicados a mejorar la vida de los neoyorquinos”.
Mensaje directo a Donald Trump
Tras confirmarse su victoria, Mamdani envió un mensaje contundente al presidente Donald Trump: "Donald Trump, sé que me estás viendo… Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada cómo derrotarte, es la ciudad que te vio nacer". Su postura marcó un inicio desafiante frente al escenario político nacional.
Expectativas para las comunidades inmigrantes
La comunidad inmigrante de Nueva York espera que esta apertura laboral incluya oportunidades para residentes con distintos estatus migratorios. Aunque no hay detalles oficiales aún, organizaciones locales ya piden transparencia en los requisitos para aplicar.
La administración de Mamdani recién comienza, y los próximos meses definirán si su promesa de inclusión se transformará en una realidad concreta para miles de familias que buscan una oportunidad laboral justa en la ciudad.
