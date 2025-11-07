ALERTA inmigrantes en Estados Unidos: Zohran Mamdani lanza un contundente pedido que podría cambiarlo todo para residentes y recién llegados

Zohran Mamdani, recién electo alcalde de Nueva York, ya impulsa sus primeros pasos para construir la administración que lo acompañará en los próximos años. Con una visión progresista y foco en viviendas asequibles, aseguró que necesita "a los mejores talentos" para lograr sus objetivos.

Su llegada al cargo despertó gran interés social, especialmente entre las comunidades inmigrantes que ven en su mandato una oportunidad para ampliar derechos y mejorar el acceso a servicios clave.

El nuevo alcalde habilita un portal para que profesionales envíen su currículum y apliquen a su equipo.

Mamdani abre convocatoria laboral

El nuevo alcalde anunció oficialmente que la ciudad está contratando personal, y habilitó un portal para enviar currículums y datos profesionales. Aunque no especificó si personas extranjeras sin ciudadanía podrán aplicar, la convocatoria está abierta al público general.

"Estamos contratando en Nueva York para cumplir con nuestras metas de vivienda asequible. ¿Te interesa?", escribió Mamdani en su cuenta de X, invitando a profesionales a postular cuanto antes.

Cómo postular al equipo del alcalde

Para aplicar, se debe ingresar al sitio "A New Era for New York City" y completar un formulario con:

Nombre y apellido

Correo electrónico

Teléfono

Dirección actual

Currículum

Portafolio o sitio web (opcional)

Luego, se debe seleccionar el área en la que se desea contribuir. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Comunicaciones & Digital

Tecnología y análisis de datos

Administración y Recursos Humanos

Gestión comunitaria y políticas públicas

Vivienda y desarrollo urbano

Mamdani afirmó que busca servidores públicos “dedicados a mejorar la vida de los neoyorquinos”.

Mensaje directo a Donald Trump

Tras confirmarse su victoria, Mamdani envió un mensaje contundente al presidente Donald Trump: "Donald Trump, sé que me estás viendo… Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada cómo derrotarte, es la ciudad que te vio nacer". Su postura marcó un inicio desafiante frente al escenario político nacional.

Expectativas para las comunidades inmigrantes

La comunidad inmigrante de Nueva York espera que esta apertura laboral incluya oportunidades para residentes con distintos estatus migratorios. Aunque no hay detalles oficiales aún, organizaciones locales ya piden transparencia en los requisitos para aplicar.

La administración de Mamdani recién comienza, y los próximos meses definirán si su promesa de inclusión se transformará en una realidad concreta para miles de familias que buscan una oportunidad laboral justa en la ciudad.