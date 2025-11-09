CUIDADO, usuarios de Costco: descubren marca de vino que podría causar daños severos en la piel

Si eres asiduo a Costco y te gusta el prosecco de Kirkland, entonces te recomendamos no volver a consumirlo hasta nuevo aviso, ya que las autoridades sanitarias descubrieron que esta botella podría exponerte a un serio riesgo de laceración, por lo que se tomó la dramática medida de retirarla del mercado para evitar consecuencias mortales.

¿Qué pasó con el vino de Costco?

Las autoridades federales anunciaron el retiro de casi un millón de botellas de esta marca. De acuerdo a lo expuesto por la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos, el retiro se ha dado desde el último jueves 6 de noviembre de 2025.

Como rescata NBC News, la mencionada comisión aseguró que el solo hecho que esta se rompa o astille podría provocar un potencial riesgo de laceración en la piel, además de que el distribuidor del productor recibió "diez informes que se han roto o astillado, provocando una lesión por laceración".

Desde abril de 2025, el prosecco de Kirkland se vendió de forma masiva en las tiendas de Costco ubicadas en Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesogta, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Ohio y Wisconsin, en estos lugares en US$ 8 dólares.

Costco es una de las cadenas de tiendas más concurridas en los Estados Unidos.

¿Qué hago si tengo una botella de prosecco Kirkland en casa?

El lote que ha sido retirado de estos establecimiento tiene como código universal de producto (UPC) 196633883742, mientras que en Costco llevaba por número de artículo el 1879870. El producto se caracterizaba por tener una lámina morada en la parte superior, además de una etiqueta morada donde se lee "Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco Superiore DOGG".

La comisión ha hecho un llamado a los usuarios que tengan en su poder este vino, instándolos a que dejen de usarlas y, del mismo, que por ningún motivo intenten abrirlas, recomendando que lo mejor echarlas a la basura para luego contactarse con Ethica Wines, para recibir instrucciones sobre cómo conseguir un reembolso de Costco (cuentan con una publicación de Facebook donde dejan un correo electrónico y número telefónico de contacto 786-810-7132).