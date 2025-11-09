Día de Acción de Gracias 2025: Walmart lanza canasta económica con CENA COMPLETA para toda la familia

En medio de un año desafiante para muchas familias estadounidenses, Walmart busca devolver la esperanza al espíritu festivo con una oferta pensada para todos: su canasta de comida del Día de Acción de Gracias. Disponible desde el 20 de octubre, esta propuesta incluye todo lo necesario para compartir una cena completa sin preocuparse por el presupuesto.

El gesto ha sido celebrado incluso por figuras políticas como Donald Trump, quien destacó que los precios son un 25 % más bajos que en 2024. Más allá de la controversia política, el anuncio representa un alivio real para millones de hogares que desean mantener vivas las tradiciones sin renunciar a la economía.

Celebrar sin sacrificar calidad ni tradición

El presidente y CEO de Walmart, John Furner, afirmó que esta es "la canasta más económica y completa hasta la fecha". Por solo $39,92, las familias pueden preparar una cena abundante para diez personas, lo que equivale a menos de $4 por persona.

La canasta incluye más de 20 productos clásicos de la temporada: un pavo Butterball de 6,1 kg, guiso de judías verdes, pastel de calabaza, papas, panecillos, arándanos, maíz, macarrones con queso y salsa. Con esta oferta, Walmart reafirma su compromiso de que nadie tenga que elegir entre celebrar o ahorrar.

Tradición que une y alivia el bolsillo

Aunque la empresa no comparó directamente los precios con los del año pasado, la diferencia es notable: en 2024, una cena similar costaba alrededor de $52 para ocho personas. Este año, el ahorro promedio por persona supera los $2,50, una cifra significativa para quienes organizan reuniones grandes.

Además, Walmart anunció tres eventos de ahorro adicionales durante los próximos dos meses, incluyendo descuentos previos al Black Friday, para que las familias puedan extender el espíritu de la temporada sin afectar su economía. En tiempos donde cada dólar cuenta, la compañía apuesta por mantener vivas las tradiciones familiares.