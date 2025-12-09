- Hoy:
¡CONFIRMADO! Walmart anuncia cierre de estas sucursales: descubre si tu tienda está en la lista
Walmart confirmó el cierre total de sus tiendas en una fecha específica. Conoce cuándo y qué otras cadenas se suman al feriado nacional.
La cadena Walmart, reconocida por su amplia presencia y variedad de productos, informó oficialmente el cierre temporal de todas sus sucursales en Estados Unidos durante una fecha particular del calendario. La medida impactará a millones de clientes que suelen acudir a la tienda en una de las semanas de mayor actividad comercial del año.
Este anuncio responde a una política corporativa adoptada recientemente con el fin de priorizar el bienestar de los empleados y permitirles disfrutar de momentos familiares. Si eres cliente habitual, es importante que conozcas qué día permanecerán cerradas y cómo planificar tus compras para evitar contratiempos.
¿Por qué Walmart cerrará todas sus tiendas?
Desde 2020, Walmart implementa una política que otorga a todos sus trabajadores el feriado completo durante la celebración de Navidad, motivo por el cual sus más de 4,000 sucursales en todo el país no abrirán el 25 de diciembre. La empresa reafirmó su compromiso con brindar descanso y promover las tradiciones familiares, especialmente en una fecha tan significativa.
Walmart permanecerá cerrado el 25 de diciembre en todas sus sucursales de EE. UU.
Aunque las tiendas físicas no operarán, la plataforma digital seguirá disponible para compras. Sin embargo, los pedidos realizados ese día se procesarán recién cuando se reanude la actividad habitual, por lo que se recomienda anticipar las compras festivas para evitar retrasos.
Otras cadenas que también cerrarán por Navidad
Walmart no será la única cadena en sumarse al cierre del 25 de diciembre. Grandes minoristas como Target, Costco, Sam’s Club, Aldi, Ikea, Home Depot, Lowe’s y Trader Joe’s también confirmaron que no abrirán sus puertas durante la jornada navideña, manteniendo la misma política de descanso para sus empleados.
Si bien muchas de estas marcas ofrecen opciones de compra online, los envíos y retiros tampoco estarán disponibles hasta el día siguiente. Ante este panorama, realizar compras con anticipación se vuelve fundamental para evitar inconvenientes en los preparativos de fin de año.
