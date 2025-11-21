- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Bolivia repechaje
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
La nueva ARMA SECRETA de Target: minorista está probando ChatGPT para ayudarte a encontrar tus próximas compras
Tienda Target USA se une a más de un millón de empresas que emplean los modelos de OpenAI para mejorar sus productos y plataformas esenciales.
La temporada navideña de 2025 trae una sorpresa tecnológica para los compradores estadounidenses. La Tienda Target USA, uno de los minoristas más grandes de EE. UU., se suma a la ola de la inteligencia artificial al integrar ChatGPT, de OpenAI, en su experiencia de compra. La iniciativa busca transformar la manera en que los consumidores encuentran productos y planifican sus compras festivas.
La IA puede cambiar cómo los consumidores planifican y efectúan sus compras.
PUEDES VER: ALERTA con TARGET: esta es la ÚNICA, pero importante razón por la que en EE. UU. ya no figura y la han remplazado con Walmart
¿Cómo Target integra ChatGPT para personalizar la experiencia de compra?
Según OpenAI, la colaboración permitirá a los clientes interactuar directamente con ChatGPT para descubrir productos de Target USA. Por ejemplo, un usuario puede solicitar: "Ayúdame a planificar una noche de cine navideña", y la IA responderá con recomendaciones del catálogo de Target, que podrán añadirse al carrito virtual antes de que el usuario sea redirigido a la aplicación oficial de la tienda.
Prat Vemana, director de información y producto de Target, explicó en una entrevista con Yahoo Finance que esta innovación convierte a la empresa en pionera de lo que él denomina "curación de conversaciones en un espacio minorista". La idea es que las sugerencias de ChatGPT se integren de forma natural en la interacción cotidiana del comprador con la IA.
Gracias a OpenAI, los clientes podrán recibir recomendaciones personalizadas, agregar productos a sus carritos y completar la compra sin perder la identidad de la marca.
Compras navideñas impulsadas por IA: una tendencia al alza en Estados Unidos
El uso de la inteligencia artificial en las compras no es solo una prueba tecnológica. Según datos de PwC, un 15 % de los compradores de la Generación Z y los millennials planean recurrir a la IA para encontrar ideas de regalos durante esta temporada. La integración de Target USA con ChatGPT busca precisamente atender esa demanda emergente.
Vemana agregó que Target trabajó de la mano con OpenAI para asegurar que la experiencia digital mantuviera el espíritu característico de la marca, el tan recordado ambiente 'Tar-jay', buscando que la tecnología no solo informe, sino que también refleje la identidad del minorista.
¿Qué estrategias utiliza Target frente a Walmart para recuperar ventas?
Este movimiento ocurre en un contexto competitivo: Walmart ya anunció una asociación con OpenAI en octubre, aunque aún no se conocen los detalles de su implementación. Por su parte, Target enfrenta un panorama complicado, con caídas recientes en sus ventas: 2,7 % en tiendas comparables y 1,5 % en ventas netas respecto al año anterior.
El nuevo CEO, Michael Fiddelke, señaló en una llamada con la prensa: "Creemos que hay un camino para ganar, independientemente de cómo evolucionen los entornos macroeconómicos a nuestro alrededor", reflejando un enfoque optimista mientras la compañía busca reconectar con los consumidores.
- 1
ALERTA con USCIS y los permisos de trabajo: este el ÚNICO procedimiento para renovar el EAD y no perjudicarte en EE. UU.
- 2
ATENCIÓN, inmigrantes indocumentados: la licencia de conducir no se suspende para ustedes en California, ¿cómo conducir legalmente?
- 3
ALERTA en Walmart de Concord: reportan las verdaderas causas de muerte de las dos personas que fueron halladas en estacionamiento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90