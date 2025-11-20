CUIDADO en Target de Miami-Dade: adolescentes utilizan DISTRACCIÓN MAESTRA para robarle las llaves del auto a una mujer

Este miércoles, dos adolescentes fueron detenidos en el suroeste de Miami-Dade después de emplear un engaño para obtener las llaves de un automóvil y huir con el vehículo desde el estacionamiento de la tienda Target USA.

Los implicados son menores de edad.

Adolescentes usan "distracción maestra" para robar las llaves del auto a una mujer en un Target de Miami-Dade

De acuerdo con la versión policial citada por NBC6, una mujer dejó su vehículo estacionado frente a la tienda Target USA y entró a hacer compras. En ese momento, un joven de 17 años se le acercó y le dijo que tenía una mancha en la camisa; luego le pidió que le tomara una foto, según el informe.

Mientras ella estaba distraída con esa conversación, otro adolescente de 16 años se acercó por detrás, tomó las llaves del bolsillo delantero de la víctima y salió corriendo.

Huida, detención y cargos

Tras arrebatar las llaves, el joven escapó hacia el auto, se subió y cerró las puertas. La víctima, preocupada, se colocó detrás del vehículo para evitar que se lo llevaran, pero el adolescente puso reversa casi atropellándola y luego avanzó varios metros hasta que el otro chico entró por la puerta del copiloto.

El servicio aéreo de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade siguió el coche durante la persecución hasta que los jóvenes abandonaron el vehículo en la cuadra 16000 NW 7 Ave y fueron arrestados. Posteriormente, fueron trasladados a la estación del Distrito Norte, donde, tras leerles sus derechos, realizaron una confesión grabada en video.

Respecto a los cargos, el adolescente de 16 años enfrenta acusaciones de robo/carjacking e intento de agresión agravada con un arma mortal, mientras que el de 17 años ha sido acusado de robo/carjacking, según informó NBC6.