ALERTA TOTAL en Walmart de Arkansas: reportan que hombre fue vetado del establecimiento por realizar estos ACTOS LASCIVOS

Un hombre de Paragould, Arkansas, enfrentará restricciones legales y una prohibición permanente en todas las tiendas Walmart del estado, luego de declararse culpable de exhibicionismo. El caso ha generado preocupación entre empleados y clientes de la cadena, y la policía junto con el sistema judicial han tomado medidas firmes tras los incidentes ocurridos en 2024.

Jay Thomas, de 37 años y vecino de Paragould, se declaró culpable de exhibicionismo.

Hombre es vetado de todas las tiendas Walmart en Arkansas por realizar actos lascivos

El arresto ocurrió en septiembre de 2024, cuando la policía de Paragould respondió a un llamado en el Walmart Supercenter ubicado en 2802 W. Kingshighway, tras denuncias de un hombre "realizando actos lascivos" dentro de la tienda. Según la declaración jurada, un empleado relató que Thomas "sacó su pene y comenzó a masturbarse mientras observaba a otro cliente".

Según información de K8 News, el juez Randy Philhours, del Segundo Circuito Judicial, emitió una orden de alejamiento contra Jay Thomas, de 37 años, tras declararse culpable de un delito menor de Clase A por exhibicionismo.

Thomas fue sentenciado a 180 días en el Centro de Detención del Condado de Greene, aunque este tiempo se descontó por los días que ya había cumplido en prisión preventiva. Además, deberá pagar todos los costos judiciales y multas en cuotas de $50 mensuales, a partir del 18 de enero de 2026. La fiscalía desestimó un cargo adicional por robo en un establecimiento comercial.

Arresto de Thomas y antecedentes de prohibición en Estados Unidos

El caso también reveló antecedentes: tras el arresto, el detective cabo Tron Beesley informó que Thomas había sido prohibido de ingresar a Walmart desde el 5 de noviembre de 2023 por incidentes similares, lo que sugiere un patrón de comportamiento inapropiado dentro de la cadena de tiendas.

El caso de Jay Thomas pone de relieve la importancia de implementar medidas legales y de seguridad en los espacios públicos para proteger tanto a empleados como a clientes, subrayando la vigilancia constante de las autoridades frente a conductas sexuales inapropiadas en comercios.