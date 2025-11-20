- Hoy:
ALARMANTE incidente en Costco de Sparks: peatón se encuentra en ESTADO CRÍTICO tras ser atropellado por un automóvil
Un peatón sufrió heridas graves tras ser atropellado en el estacionamiento de Costco en Sparks, las autoridades investigan y mantienen la zona cerrada.
Un grave accidente ocurrió la tarde del miércoles en el estacionamiento del Costco USA de Sparks, dejando a un peatón en estado crítico. La policía local confirmó que el incidente involucró un vehículo que atropelló directamente a la víctima, lo que generó la intervención inmediata de las autoridades.
Un peatón quedó en estado crítico tras ser arrollado en el Costco de Sparks.
PUEDES VER: GRAN PELIGRO en Walmart de Aiken: hombre recibe décadas de prisión por acto de violencia grave contra una adolescente
Hombre resulta gravemente herido tras ser atropellado frente al Costco de Sparks
De acuerdo con la información proporcionada por NBC 4, el accidente tuvo lugar alrededor de las 12:10 p.m. "Se trató de un atropello, y el Equipo de Investigación de Accidentes Graves del departamento se hizo cargo del lugar", informó la policía de Sparks.
Las autoridades precisaron que el conductor del automóvil permaneció en el lugar del accidente y está colaborando plenamente con la investigación.
¿Qué medidas de seguridad se implementaron en la zona del alarmante incidente?
Actualmente, el área del estacionamiento afectada por el accidente permanece cerrada. La policía local advirtió que se espera que las restricciones se mantengan al menos durante una hora más, mientras los investigadores realizan su trabajo. Las autoridades instan a conductores y peatones a evitar la zona y mantenerse atentos a posibles desvíos.
La investigación en curso busca esclarecer las circunstancias exactas del atropello y garantizar la seguridad en la zona. Este hecho refuerza la importancia de la vigilancia y del cumplimiento de las normas de tránsito, incluso en estacionamientos de supermercados concurridos.
