ALARMA en estacionamiento de Walmart: reportan presunto agresor muerto y al menos dos heridos tras TIROTEO en Dallas
Dos mujeres fueron hospitalizadas tras un tiroteo en el estacionamiento del Walmart en 9301 Forest Lane, cerca de la I-635, según Dallas Fire Rescue.
Este miércoles por la tarde, un violento tiroteo ocurrió en el estacionamiento de un Walmart en EE. UU., ubicado en el noreste de Dallas. Según medios locales, el incidente dejó un hombre muerto, presuntamente el atacante, y provocó heridas a dos mujeres.
Reportan dos mujeres heridas y un hombre muerto tras un tiroteo en un Walmart de Dallas
De acuerdo con el reporte original, las autoridades recibieron la alerta poco antes de las 15:40 horas. Según informa UnoTV, "un amplio despliegue de unidades de emergencia respondió al reporte inicial recibido poco antes de las 15:40 horas".
Las primeras indagaciones indican que el atacante disparó directamente contra una mujer y repitió los disparos varias veces. Durante el ataque, otra transeúnte también resultó herida. Tras los disparos, el hombre habría corrido hacia un Jaguar negro aparcado frente al local, donde fue encontrado sin vida con una herida de bala, aparentemente autoinfligida.
Las dos mujeres lesionadas fueron trasladadas a un hospital para recibir evaluación médica; sin embargo, hasta ahora no se ha divulgado información oficial sobre su estado de salud. UnoTV destaca que "no hay reportes de más personas lesionadas".
¿Cómo va la investigación en Estados Unidos?
Por su parte, la Policía de Dallas indicó que, en esta fase preliminar, no hay otros sospechosos y que no se considera que exista un riesgo adicional para la comunidad.
Las primeras líneas de investigación sugieren que el tiroteo podría estar vinculado a un caso de violencia doméstica. Según fuentes policiales citadas por UnoTV, "el agresor siguió a la víctima principal hasta el estacionamiento de un Walmart en EE. UU. antes de abrir fuego".
Los detectives trabajan para determinar la relación exacta entre el hombre fallecido y la mujer atacada, además de reconstruir los hechos que precedieron al ataque. Las autoridades también revisan las grabaciones de videovigilancia del establecimiento y recaban testimonios de testigos para esclarecer cómo se desarrolló este incidente violento.
Finalmente, se ha informado que pronto se darán a conocer más detalles, incluidos los nombres del presunto agresor y de las víctimas; sin embargo, esto dependerá de que los familiares sean notificados y de que la investigación avance.
