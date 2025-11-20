- Hoy:
ALERTA en Walmart de Roosevelt Boulevard: guardia de seguridad estuvo a centímetros de su PEOR PESADILLA
La policía pide ayuda para identificar a un hombre que, según las autoridades, mostró un arma y amenazó a empleados de un Walmart en Roosevelt Boulevard.
La tranquila noche de Halloween, el pasado 31 de octubre en Filadelfia, se convirtió en un momento de tensión para los empleados de seguridad de un Walmart en el noreste de la ciudad. Según reportes oficiales e imágenes captadas por las cámaras, un hombre acusado de hurto sacó un arma de fuego y amenazó con disparar si no le permitían irse, lo que generó pánico entre el personal.
Presunto ladrón apunta con arma a guardia de seguridad en Walmart de Roosevelt Boulevard
El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p. m. en la tienda ubicada en la cuadra 9700 de Roosevelt Boulevard. La policía informó que el sospechoso fue detenido por los empleados de seguridad tras un intento de hurto.
Luego, fue llevado a la oficina de protección de activos de la tienda, donde mostró una actitud hostil y poco cooperativa tanto con un agente estatal de Pensilvania como con un oficial de seguridad de Walmart.
De acuerdo con la Philadelphia Police y NBC10 Philadelphia, en ese momento el hombre "sacó una pistola y les dijo a los demás que estaban con él en la habitación: 'Déjenme ir o les disparo'". Posteriormente, huyó de la oficina, salió de la tienda y abordó una camioneta negra que lo esperaba en el estacionamiento.
Policía de Filadelfia solicita ayuda ciudadana para identificar al sospechoso en Estados Unidos
Las autoridades publicaron imágenes de vigilancia en redes sociales, buscando la colaboración del público para localizar al individuo. La Philadelphia Police y NBC10 Philadelphia instaron: "Quien vea a este sospechoso, por favor llame al 911".
El hombre huyó de la tienda y subió a una camioneta negra, según la policía.
Cualquier persona que tenga información puede comunicarse directamente con la División de Detectives del Noreste del Departamento de Policía de Filadelfia al 215-686-3153 o 215-686-3154, o con la Línea de Denuncias al 215-686-TIPS (8477). La policía subraya la importancia de la cooperación ciudadana para prevenir que hechos similares se repitan en la comunidad.
